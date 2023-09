/FOTO, VIDEO/ Přes deset dní trápil uzavřený kruhový objezd u obchodního centra Stop-Shop v Třebíči tisícovky řidičů. Ti si v pátek ráno oddechli, když se konečně mohli projet z Třebíče na Jaroměřice nad Rokytnou nebo Znojmo bez komplikovaného objíždění. Silničáři opravili povrch kruhového objezdu o den dříve.

Kruhový objezd v Třebíči je už průjezdný | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Po otevření výpadovky začaly oběma směry okamžitě proudit stovky aut. Po prázdnu minulých dní není ani stopy. Na zprůjezdnění objezdu čekal například Jaroslav Karásek. „Sláva! Konečně je všechno zpátky v normálu. Bylo příjemné překvapení, když jsem zjistil, že dnes ráno projedu jako dřív,“ pochvaluje si řidič. A upozorňuje, že někteří řidiči mohou být přesto zmatení.

Některé značky ještě totiž mají škrtnutý směr na Jaroměřice či Znojmo. „Určitě to někoho může zmást, tak snad to dají brzy pryč. Já sám jsem si nebyl ráno jistý, jestli se přes ten kruháč dostanu. Ale viděl jsem, že tudy znovu proudí kolony aut, tak jsem to přes obchodní centrum vzal. Nakoupil jsem a pojedu dál,“ dodává Karásek.

Silničáři na výpadovce pracovali od pondělí 18. září. S pracemi měli původně skončit v sobotu 30. září. Nakonec se podařilo všechno dokončit o den dříve. To udělalo radost Jiřímu Hobzovi z Jaroměřic. „Uzavírka mi hodně komplikovala život. Byla to katastrofa. Do Třebíče jezdívám kvůli práci, takže mě každý den čekala dlouhá objížďka. Přes Střítež jsem projet nemohl, takže jsem musel do města dojíždět až přes Klučov,“ zmiňuje objízdnou trasu, kterou řidiči od půlky září využívali.

Hobza přibližuje ještě jednu pozitivní změnu, kterou vítá. „Konečně něco ušetřím za cestu. Za těch deset dní jsem těch kilometrů najezdil zbytečně víc. A do toho benzin i nafta vyletěly nad čtyřicet korun. Nebylo to dobré načasování. Ale už je po všem,“ říká. A doplňuje, že nová silnice je lepší. „Povedlo se jim to. Těch děr tam bylo hodně a auto vždycky nadskočilo, když jsem vyjížděl na Jaroměřice. Teď už projedu hladce. Tak snad to dlouho vydrží,“ doufá Jiří Hobza.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Díky zprovoznění cesty z Jaroměřic a Znojma do Třebíče si oddychnou také lidé ve Stříteži. Přes obec si totiž auta zkracovala cestu, ačkoli byl na zkratce do Třebíče zákaz vjezdu. Starosta Stříteže Zbyněk Procházka Deníku dříve sdělil, že silnici budou muset opravovat. Jezdívaly po ní totiž i těžké kamiony.