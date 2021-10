Asi půl roku byla cesta přes Okříšky ve směru od Přibyslavic hodně problematická. Městys totiž uzavřel Nádražní ulici, která funguje coby jeden z hlavních tahů obcí. Na místo najela těžká technika, která ulici zcela rozkopala. Nyní se vše chýlí ke konci, od příštího týdne už bude Nádražní ulice opět průjezdná a řidiči nebudou muset absolvovat objížďku přes Petrovice či za okříšským nádražím.

Oprava Nádražní ulice se chýlí ke konci. Pod novým asfaltovým povrchem se skrývá i nová kanalizace. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ulice má zcela nový asfaltový povrch, pod nímž se částečně skrývá také nová kanalizace. „Stávající kanalizace pochází z 50. let minulého století. My zároveň rekonstruujeme i čističku odpadních vod, která je stará už více než pětadvacet let a neodpovídá dnešním požadavkům. Proto jsme oprav Nádražní ulice využili, abychom vyměnili i kanalizační řad,“ vysvětlil starosta městysu Okříšky Zdeněk Ryšavý.