Tuto scénu mohou v úterý 26. března vidět nedaleko Krahulova všichni řidiči, kteří jedou mezi Telčí a Třebíčí. A protože se jedná o hlavní tah první třídy, je takových šoférů opravdu hodně. Jenže co naplat – s bagrem hnout nelze, a proto je nutné přivolat těžkou techniku a na hlavním tahu zcela zastavit provoz.

„To zvládneme. Kdyby tam nebyla ta vysoká protimez, tak ten bagr už leží úplně na boku. Ale i tak je to hodně velký úhel,“ obhlíží situaci Dušan Bartušek ze specializované firmy Vemax.

Ta sídlí až ve Velkém Meziříčí a Bartušek je jedním z jeřábníků. „Jeden jeřáb nám ale stačit nebude, musíme nasadit dva. Bude potřeba bagr úplně zvednout a přesunout ho na silnici,“ dodává Bartušek.

Osamělý bagr leží v příkopu už třetí den. „Stalo se mi to v neděli ráno. Já prostě usnul,“ vysvětluje jeho řidič lámanou češtinou.

Nešťastný cizinec teď spolu s českým kolegou obchází místo nehody a zjevně si v hlavě promítá okamžiky, na které by nejradši zapomněl. Mezitím přijíždějí policisté a rychle uzavírají trasu. Auta ale nemusejí stát v dlouhé koloně. Policisté je odklánějí na vedlejší silničku vedoucí ke krahulovským silům.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ne všichni řidiči to však využívají. Postupně se otáčí linkový autobus, velký kamion a také několik osobních aut. „Tahle objížďka se mi nevyplatí, vede přes Hvězdoňovice a Pokojovice. Já přitom chci jet jen do Rokytnice. To bude lepší vrátit se zpět na Červenou Hospodu a pak to vzít na Stařeč,“ vysvětluje Zdeněk Nováček svůj manévr.

Úderem desáté hodiny na místo najíždí parta Dušana Bartuška. Ze dvou velkých jeřábů vytahují silné řetězy a připevňují je k bagru. Chlapi jsou sehraní, práce jim jde od ruky. Se zájmem je pozoruje nejen chudák bagrista, ale zpoza plotu i několik zaměstnanců blízkého zemědělského podniku.

Po chvíli ze strany od Telče přijíždí další policejní auto, z nějž vystupuje mladá policistka a vyprošťování poškozeného stroje si fotí na telefon. „My hlídáme druhou stranu, auta jedoucí na Třebíč posíláme přes Čechočovice,“ vysvětluje slečna v uniformě.

Důvod, proč sem přijela, je nevyslovený, ale zřejmý. Od čechočovické křižovatky na místo nehody totiž není vidět, a tak zvědavost zkrátka nedala. Hlídat jen tak zbůhdarma kus asfaltu, když to přitom může být za rohem mnohem zajímavější, to by se asi nechtělo nikomu. Usměvavá policistka se ale zdrží sotva minutu, zase skáče do auta a míří na stanoviště ke svým kolegům.

V té chvíli už se řetězy napínají a osmnáctitunový drobeček se pomalu dostává do vzduchu. Pak ho jeho zachránci opatrně posouvají až nad vozovku a jemně pokládají na zem. Sledují to nejen řidiči, kteří zastavili v dálce, ale hlavně bagrista se svým kolegou. Ti vzápětí stroj pečlivě zkoumají a zjišťují škody. Až na prasklý kryt na pravém boku však zásadní poškození není patrné. „Zkus to nastartovat a pak pohnout tím ramenem,“ instruuje český šéf svého kolegu z ciziny.

Bagr naskakuje na první dobrou a také rameno se hýbe. „Tak to bylo štěstí. Ještě to dopadlo docela dobře,“ oddechuje si bagristův šéf.

Když Bartuškovi muži vidí, že je vše v pořádku, vyklízejí také pole. Jejich autojeřáby míjejí policejní hlídku ve směru na Třebíč v jedenáct hodin. Vyprošťování bagru zabralo přesně hodinu – a silnice na Telč je opět průjezdná.