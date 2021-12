Kulturní akce se plánují předem, a proto pořadatelé v Moravských Budějovicích už nyní připravují smlouvy s interprety na příští rok – bez ohledu na to, jak se situace bude vyvíjet dál.

Na koncerty chodilo v Moravských Budějovicích i více než tisíc lidí. | Foto: Kamil Veverka

Rušení akcí a také úbytek návštěvníků zaznamenali i v Budějovicích. „Dřív jsme dokázali nasmlouvat Čechomor, Hradišťan nebo třeba Melody Makers Ondřeje Havelky, to bylo úplně narváno. Jenže kvůli covidu to všechno skončilo a my musíme hledat jiné cesty. Lidé se bojí někam chodit a já se jim nedivím. Zájem je třetinový. Je třeba myslet ekonomicky, protože postavení pódia, nazvučení a zaplacení hudebníků vyjde v případě velkých koncertů třeba na čtyři sta tisíc. A dělat podobné akce pro tři sta nebo pět set lidí, to nejde. Spíše se asi budeme snažit dělat více levnějších akcí,“ uvedl starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.