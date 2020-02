Na první pohled vypadá jako drsný chlap. Málokdo by hádal, že náměšťský řezník Radomír Ráček píše pohádky pro děti. A je úspěšným autorem.

Radomír Ráček | Foto: Deník / Luděk Mahel

„Když mám čas, sundám zástěru, sednu do auta a jedu knihy nabízet do škol,“ říká Radomír Ráček. Knihy si totiž sám vydává a sám je i prodává. Několik škol jeho pohádky zařadilo do vzdělávacího programu. Děti se z Ráčkových pohádek učí číst. Jeho příběhy jsou lehké, psané s nadsázkou. A děti baví.