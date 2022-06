„V případě, kdy dron nese výbušniny nebo jiné nebezpečné látky, může sestřelení znamenat katastrofu. Eagle.One s odchyceným cílem dokáže jemně přistát na bezpečném místě, jež dopředu určí třeba právě pyrotechnici,“ vysvětlil Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobotických systémů na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Systém, který vzbudil pozornost i na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, funguje na principu spolupráce tří složek. Pohyblivé, pozemní a umělé inteligence. Pozemní složka nepřetržitě monitoruje strážený prostor. Pokud do něj cokoli vnikne, přichází na řadu umělá inteligence, která rozpozná, zda se jedná například o mouchu, ptáka, papírového draka nebo nezvaného hosta.

Zaznamená-li vniknutí narušitele, aktivuje lovce; doposud v hangáru spící dron Eagle.One. „Dnes máme k dispozici hangár, který udržuje dron v nabitém stavu a v případě nutnosti umožňuje automatický start dronu v řádu jednotek sekund,“ uvedl zástupce inovativního konsorcia BizGarden Jan Orava.

Pokud systém objeví další cíl, může dron i s prvním narušitelem v síti pokračovat ve stíhání. Tedy vyhodnotí-li umělá inteligence, že je to technicky možné.

Drony momentálně představují značnou bezpečnostní hrozbu. Jsou levné, přitom smrtící. Například v Iráku v roce 2016 zabili pomocí dronu teroristé Islámského státu dva kurdské milicionáře a vážně zranili několik francouzských vojáků. V roce 2019 pak drony zaútočily na největší ropné pole v Saudské Arábii. Jediným útokem snížily světovou produkci ropy na několik dní o pět procent. Robotická letadla hrají velkou roli i ve válce na Ukrajině. Bezpilotnímu letadlu Bayraktar Ukrajinci dokonce složili píseň.

Systém Eagle.One tak dokáže poskytovat služby při ochraně kritické infrastruktury. Především jaderných elektráren, nemocnic. Mohou chránit i věznice, do nichž je možné pomocí dronů pašovat drogy, mobilní telefony nebo zbraně.

„Bereme to jako dobrý nápad, který je pořád v plenkách. Ať už ekonomicky nebo významově je třeba vyřešit řadu otazníků. Sem tam narušení dronem zaznamenáme, ale není to tak časté. Konkrétně pašování kontrabandu pomocí dronů jsme ještě nezachytili, což ovšem nemusí nutně znamenat, že se to neděje. Je samozřejmě možné, že o tom akorát nevíme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ nastínil mluvčí rapotické věznice Roman Čech.

Eagle.One má osm vrtulí, váží zhruba patníct kilogramů, technicky je schopen dosáhnout výšky několika kilometrů nad zemí a jeho maximální rychlost je třiaosmdesát kilometrů v hodině.