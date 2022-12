„Dětí máme nemocných hodně. Z dvaasedmdesáti dětí jsme dneska měli dvaatřicet. Takže ani ne polovinu. Nemocných je určitě více než to bývá klasicky v toto období,“ sdělila Houfová.

Vysokou nemocnost, i když pouze v jedné třídě evidují také v mateřské škole Žďárská v Novém Městě na Moravě. „Velkou nemocnost máme pouze v jedné třídě. Ve Žďárské mateřské škole jsou čtyři třídy. V jedné z nich bylo dnes pouze deset dětí ze čtyřiadvaceti. V těch ostatních je vše v pořádku,“ řekla zástupkyně ředitelky Eva Tulisová.

Epidemii potvrzuje i pediatrička Iveta Kašová z Velkého Meziříčí. „Máme hodně případů nemocných dětí. Nemocnost je v současnosti poměrně velká,“ potvrdila.

Poradila také, jak se před viry chránit. „Hlavní je mít dostatečný přísun vitamínů, pokud možno nenavštěvovat velká smíšená zařízení, nevyhledávat velké skupiny které nejsou nutné, například koncerty,“ uvedla Kašová.

Na sto tisíc obyvatel připadá 1970 nemocných. Před týdnem jich bylo při stejném přepočtu 1677.

„Nejzasaženější věková kategorie je do pěti let a následně děti od devíti do čtrnácti let. Starší generace zatím není tak zasažená, nicméně očekáváme, že se ta vlna přelije i do starší generace, zvláště teď, kdy nás čekají vánoční svátky, lidi se budou navštěvovat," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jana Böhmová.