„Zámkem Police, muzeem RAF, expozicí historických motorek a muzeem Waldemara Matušky letos provedli naši skvělí průvodci celkem čtyři a půl tisíce návštěvníků. Přes léto to u nás žilo, přišlo o tisíc pět set lidí více než loni,“ pochvaloval si starosta Police Karel Janoušek.

Na zámku se snaží připravit pro návštěvníky každou sezónu něco nového. Letos se otevřeli unikátní muzeum českého zpěváka Waldemara Matušky. „V expozici návštěvníci vidí hlavně osobní předměty zpěváka. Od oblečení, přes nábytek, kytary, brýle klobouky, banjo, prostě všechno možné, co vlastnil. Sbírku nám bezplatně zapůjčil soukromý majitel,“ řekl Janoušek.

Brány zámku jsou sice zavřené, s prací ale neustali. V plánu jsou opravy. „Letos jsme s opravami začali až po sezoně nyní. Chceme opravit poslední část střechy a v parku chceme obnovit kus ohradní zdi,“ informoval Janoušek.

Po střeše se pak práce přesunou do interiérů zámku. „Příští rok dokončíme střechu. Dále bychom chtěli opravit dva malované stropů, které jsou v největších místnostech na zámku. Stropy musí být opraveny speciálně, protože trámy nad nimi jsou poškozené a musí se vyměnit,“ vysvětlil Janoušek.

Novinky se chystají také v muzeu věnovaném letcům RAF. „Dohodli jsme se se Slezským muzeem v Opavě, kteří nám zapůjčí nové exponáty. Teď musíme jen sehnat prosklené vitríny. Chceme v příštím roce připravit další jeden velký sál, který bude rozšiřovat současnou expozici věnovanou letcům. Stejně bychom chtěli i za dva roky, i do dalšího sálu by nám mělo muzeum zapůjčit exponáty. Snad se to podaří,“ plánoval Janoušek.