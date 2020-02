Letos jde z městského rozpočtu 6,9 milionu korun na finální projektovou dokumentaci. „Na podzim bychom chtěli mít stavební povolení. Jakmile seženeme peníze, můžeme soutěžit firmu, která rekonstrukci provede,“ popsal následující kroky třebíčský starosta Pavel Pacal.

Bezesporu to nebude nic levného. „Víc nám poví hotový projekt. Osobně si myslím, že se částka bude pohybovat kolem 250 milionů korun,“ řekl starosta. On i předseda klubu Svoboda se shodli, že se klade důraz na ekonomičnost projektu. Nemyslí si to opoziční uskupení Třebíč Občanům! (TO!), kterému naopak připadají některé plánované věci nehospodárné. „Navíc se domníváme, že se mohla údržbě budovy v minulosti věnovat větší pozornost,“ zmínil Aleš Novák z TO!

Strmější hlediště

Při rekonstrukci například dojde k rozšíření kabin na severní straně budovy zimního stadionu směrem ke katolickému gymnáziu. Objekt bude širší o dnešní parkovací stání. Za tribunou hostů, což je část směrem k náměstí, vzniknou lepší kabiny pro žákovská mužstva. Hlediště bude strmější, aby bylo lépe vidět na kluziště, diváci budou mít sedačky.

Přibudou toalety, aby se už netvořily fronty nebo se dokonce nemuselo chodit ven, jak je tomu dnes. Vznikne bufet s výhledem na ledovou plochu. Vnitřek stadionu trpí vlhkostí, protože chybí vzduchotechnika, která bude po rekonstrukci samozřejmostí.

A co velikost kluziště?

Před časem se objevila zpráva, že mezinárodní hokejová federace IIHF zvažuje, že by v Evropě, stejně jako v zámoří, měly být užší kluziště kvůli vyšší atraktivitě zápasů. „Žádné úpravy rozměrů ledové plochy v projektu nejsou. Toto zmínil akorát předseda IIHF, ale zůstalo jen u slov,“ reagoval starosta Třebíče Pacal. Je přesvědčený, že by pak měly problémy zimní stadiony přinejmenším po celé Evropě. „Neobávám se, že by se v dohledné době rozměry v pravidlech měnily,“ zdůraznil.

Předseda třebíčského hokejového klubu Svoboda přiznal, že se kolem tématu vedly velké diskuze. „Vše jsme si ověřovali i na hokejovém svazu, nakonec jsme se rozhodli zůstat u parametrů, které v Třebíči jsou. Změna rozměrů kluziště by navíc u nás nebyla technicky možná,“ řekl.

Kde Třebíčští vezmou peníze na tak nákladnou akci? Městský rozpočet ji určitě „neutáhne“, protože se chystá řada jiných projektů. Největší bude stamilionová rekonstrukce Karlova náměstí. „Aktuálně bude takové záměry řešit Národní sportovní agentura, která vzniká. Myslím si, že zdrojů peněz pro rekonstrukci zimního stadionu bude muset být víc - Kraj Vysočina, spoluúčast města, hokejový svaz, případně nějaký soukromý investor,“ vyjmenoval Pavel Pacal.

Restaurace je luxus

Opoziční zastupitel Aleš Novák řekl, že on i jeho kolegové uznávají, že zimní stadion potřebuje opravit. Především kabiny. „Vadí nám ovšem, že ubudou místa pro diváky. A nelíbí se nám restaurace, která je podle našeho názoru zbytečný luxus. Dále nám vadí, že se něco projektuje, ale my a veřejnost pořádně nevíme co,“ uvedl. „Rada města o tom průběžně neinformuje. Chystá se přijít rovnou s hotovým projektem. Je to netransparentní,“ dodal.

Podle starosty Pacala v žádném případě nepůjde o příliš velkou restauraci. „Spíš to bude rozšířenější bufet,“ popsal.

Eliáš i bratři Eratovi

Třebíčský zimní stadion slouží od roku 1980. Na jeho ledě vyrostli hráči jako Patrik Eliáš, Roman a Martin Eratovi, Michal Mikeska či Leoš Čermák. Hokej je ve městě sport číslo jedna. Třebíčský hokejový klub aktuálně hraje stejnou soutěž jako například jihlavská Dukla.

V Jihlavě se připravují na bourání současného zimního stadionu, má začít na konci roku. Místo něj v následujících letech vyroste areál o několika funkcích za třičtvrtě miliardy korun.

Před deseti lety třebíčská radnice musela narychlo uzavřít zimní stadion: