Zimní stadion v Třebíči má svá nejlepší léta za sebou. „Údržba byla dlouhá léta dobrá, ale zub času se zkrátka projevil. Většina technologií je na hraně, někde i za hranou. Problémy jsou třeba s chlazením ledu. A pro diváky je například nejviditelnější multimediální kostka. Ta je stará deset let, ale tři roky se už pro ni nedělají aktualizace. Pak by stačilo, aby se na ní něco pokazilo, a je to problém. Podobných věcí je ale celá řada,“ vypíchl obchodní manažer Horácké Slavie Třebíč Daniel Šlapák.

Zimní stadion v Třebíči. Jeho oprava by měla začít příští rok v dubnu. | Video: Deník/Milan Krčmář

Třebíčský stadion patří městu, které se již loni pokusilo vyhlásit výběrové řízení na jeho rekonstrukci. Ta měla podle předpokladů stát asi půl miliardy korun, nejnižší podaná nabídka však byla o skoro devadesát milionů výše. Proto radní tendr zrušili s tím, že zakázku zadají znovu, až se ceny na trhu se stavebními pracemi a materiálem zase uklidní. „Minulý rok jsme se trefili do doby, kdy cena materiálu byla vysoká a nebyla příliš velká konkurence na trhu. Nyní zakázku zadáváme znovu. Předpokládáme, že rekonstrukce by začala po skončení této hokejové sezony, tedy asi v dubnu, a měla by trvat do konce roku 2025, s možným přesahem do roku 2026,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Výběrové řízení přišlo na přetřes i na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. Opět se hovořilo zejména o předpokládané ceně, která by se zase měla pohybovat kolem půlmiliardy korun. „Proč se musí stadion rekonstruovat hned? Kde se na to vezmou peníze? Předpokládám, že z úvěru. Na to ale není vhodná doba,“ prohlásil opoziční lídr Jaromír Barák.

Starosta Pacal v reakci na to víceméně potvrdil Šlapákova slova. „Do oprav se vráží čím dál více peněz. Ty technologie zkrátka dožily. Prostředky na rekonstrukci máme v dostatečné výši. A až situace na investičních trzích upraví, můžeme uvažovat o penězích z úvěru. Z Národní sportovní agentury lze získat dotaci až čtyřicet milionů korun. Z kraje máme odsouhlasené spolufinancování ve výši šedesát milionů korun. Plus dalších čtyřicet milionů korun, které město nebude platit jako spoluúčast na parkovacím domě u nemocnice, jak činila původní dohoda. Ze strany Kraje Vysočina je tedy příslib částky zhruba sto milionů korun,“ vysvětlil starosta.