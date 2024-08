Náklady na vícepráce na plaveckém areálu v této chvíli představují necelou desetinu z vysoutěžené ceny. „Jedná se o první várku víceprací a v podstatě asi tu největší a nejzásadnější,“ připustil starosta Pavel Pacal. „Spočívají především v tom, že pod velkým bazénem se muselo odtěžit větší množství zeminy, než bylo plánováno v projektu,“ vysvětlil starosta.

Podle něj se nedalo odhadnout, na co stavbaři pod bazénem vlastně narazí. „Než jsme se dostali na tu únosnou vrstvu, bylo toho více, než se předpokládalo. Pod samotným bazénem se nedaly udělat sondy v době, kdy tam bazén byl,“ doplnil Pacal. „Takže se ta zemina musela vytěžit a co bylo vytěženo, muselo být vybetonováno tak, aby se bazén v budoucnu nemohl pohnout,“ popsal starosta.

15 milionů? Šílená částka

To však nebylo vše. „Dále jsou to věci technického rázu. Projektant například předpokládal, že sítě budou vedeny v jednom výkopu, ale pak se ukázalo, že to technicky není možné a že musejí být výkopy dva. A tyto výkopy jsou třeba v délce několika set metrů,“ uvedl další příklad víceprací Pacal.

Takové vysvětlení se ale ani trochu nelíbí šéfovi třebíčské opozice Jaromíru Barákovi. „Nejsem technik, ale například nechápu, proč dělají dva výkopy. Třeba by mohl být jeden, ale širší. Samozřejmě se stává, že projektová dokumentace je špatně. Ale tady se zase dostáváme k deseti procentům vítězné ceny. Pohybujeme se tak vlastně v rámci, který se tu už stal normou. Podle mě je tohle metoda, jak upřednostnit určitou firmu, které se to pak tímto způsobem doplatí,“ zamyslel se Barák. „Patnáct milionů korun, to je naprosto šílená částka. Vlastně ani nevím, co na to víc říct,“ povzdechl si opoziční lídr.

V současné době jsou zřejmě nejobtížnější práce na výkopech hotovy. Malý bazén už dostal nerezový skelet, velký bazén prošel betonáží. „Ze stavebních prací teď probíhá rekonstrukce budovy, kde bývaly šatny,“ uvedl dále starosta.