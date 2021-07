Rekonstrukce je za polovinou. Podívejte se jak se mění barokní most v Náměšti

/FOTO, VIDEO/ Rozsáhlá oprava vzácného moravského Karlova mostu pokračuje. Zmizela například železobetonová deska, která byla největším problémem. Trhala totiž zídky mostu. Obnovy se dočkaly i kamenné prvky i to, co činí most tak jedinečným – dvacet soch světců a archandělů.

Kompletně by most měl být hotový na podzim roku 2021. | Video: Deník/Ivana Říhová

Jejich restaurování bude různorodé. „ Zjistili jsme, že některé sochy není potřeba opravovat kompletně celé, a podle nutnosti jsme si je roztřídili a začneme na nich pracovat postupně, jde hlavně o údržbu toho betonu, který tvoří sochy. Zatím to vypadá, že pouze jednu sochu budeme muset vyměnit kompletně,“ sdělil starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka. Neuvěřitelná jízda nevidomého cyklisty z Třebíčska: jede slavnou Tour de France Přečíst článek › Při financování rozsáhlé rekonstrukce se snaží radní využít i dotace. „Na letošní rok máme přislíbenou dotaci milion dvě stě tisíc korun. Budeme podávat i žádost na Kraj Vysočina, který poskytuje peníze na restaurování soch,“ uvedl vedoucí oddělení rozvoje Lubomír Tomek. Původní originály soch jsou uložené na zámku v Náměšti. „Stěhovaly se na přelomu osmdesátých a devadesátých let z mostu, kdy tam probíhala oprava. Zprvu byly umístěné na prvním nádvoří v zadním slepém koutě u vchodu do bývalé kavárny,“ prozradil kastelán Marek Buš. Galerie 8 fotografií v galerii ›





Sochy pak čekalo ještě jedno stěhování. „Přesunuly se dovnitř zámku, a jsou umístěné v lapidáriu, vyzdily se tam sokly, na kterých stojí. To bylo někdy okolo roku 1992,“ vzpomínal Buš. Barokní most v Náměšti nad Oslavou

- jde o obloukový silniční most

- je dlouhý 62 metrů a široký 8 metrů

- V nejvyšším bodě má výšku 6,2 metrů

- Zdobí jej 20 soch

- V minulosti spojoval zámek s vlastním městem a ležel na komunikační tepně Třebíč - Brno