Barokní stavba se v Náměšti klene přes řeku Oslavu a spojuje náměstí s druhým břehem. Mezi místními je most oblíbený a obdarovali ho i přezdívkou. Tou ho pojmenovává i Dagmar Kroutilová. „Je to pro nás malý Karlův mos t a je nádherný. K řece chodívám venčit psa a vždycky se přijdu na památku podívat. Jen je škoda, že s opravami vždycky bývají takové problémy. Snad se aspoň dožiju toho, že na něm zase uvidím všechny sochy,“ popsala okolnosti důchodkyně.

Starosta Náměště Jan Kotačka přiblížil, co je na památce špatně a co bude potřeba znovu opravit. „Oprava se týkala úplně všeho. Sundaly se poprsní zídky. Je tam už řádná izolace a na nich jsou nové zídky ze speciálních cihel. Odstranila se dlažba. Udělala se také nová železobetonová deska. Upravené jsou i některé kamenné prvky, zbytek je repasovaný. A sochy pod sebe dostaly nové podstavce,“ vyjmenoval Kotačka, co všechno se změnilo a zároveň při opravě podařilo. Rekonstrukce stála skoro dvanáct milionů korun.

Další z věcí, na kterou se opraváři zaměřili, byla omítka. Jenže nový vzhled si udržela jen necelé dva roky. Nedávno se totiž na ní objevily vady. „Použitá je vápenná omítka. Ta se sice na historické stavby běžně používá, jenže nevydrží extrémní vlivy. Přitom most musí odolávat mrazům i dešťům. Kvůli tomu barva odtéká,“ sdělil starosta s tím, že s enejdná o nic neopravitelného.

Jenže další porucha je ještě výraznější. „Vadí nám, že ta omítka i opadává. Tuhle závadu reklamujeme u projektanta i u zhotovitele. Společně se radíme, jakým způsobem to opadávání napravit. Našli jsme společnou řeč. Projektant ani zhotovitel nejsou v rozporu s tím, že je potřeba něco udělat. Jen je potřeba zjistit příčinu a pak pokračovat. Jedna odborná firma na mostě odebere vzorky a v laboratoři je rozebere. Potom budeme vědět víc,“ předeslal Kotačka.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Zástupce projekční kanceláře PRIS Martin Řehulka Deníku řekl, že se starostou opakovaně jednali. „Zjišťujeme, proč na některých místech omítka drží a na některých ne. Takové defekty jsou každopádně běžné. Je potřeba se o omítky starat stejně jako na starém domě. Na mostě je to složitější a specifičtější kvůli povětrnosti, mrznutí či dešti. Letos bychom mohli zjistit, co za problémy vězí. Pak to budeme řešit dál,“ doplnil Řehulka.

Most si prošel peripetiemi i v minulosti. Na konci druhé světové války ho podminovala německá armáda. Náměšťským se ho však podařilo zase odminovat. V roce 1968 po něm jezdila sovětská technika. Památka následně přežila i několik povodní. Auta přes ni přestala jezdit v osmdesátých letech. Nyní slouží jen pro pěší. V roce 2019 byl most v havarijním stavu, přestože ho památkáři opravili na začátku devadesátých let. Most totiž poškozovala železobetonová deska, kterou tam opraváři dali.