Železniční most na Znojemské ulici čeká mezi 8. a 10. říjnem reklamační oprava. Šťastnou zprávou je, že už tak problematickou dopravní situaci, s níž se město v poslední době potýká, stavební práce nijak neovlivní, probíhat totiž budou v noci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.