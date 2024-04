Cestující sedí na zastávce, ze které však nevidí přijíždějící autobus městské dopravy. A tak musí neustále vstávat a sedat, aby co chvíli zkontroloval situaci. A naopak řidič netuší, zda někdo nečeká v zastávce. „Vžijte se do situace seniora, který si třeba při desetiminutovém čekání sedne na lavičku, aby si odpočinul. A náhle k zastávce přijede autobus. Pokud nikdo v autobuse nezmáčkne tlačítko Stop a před zastávkou nikdo nestojí, jede dál. Naštvaný senior pak musí čekat půl hodiny na další spoj,“ popisuje Rostislav Novák z Třebíče.

Vlastníkem autobusové zastávky je město. A jak podotýká radniční mluvčí Irini Martakidisová, prohození reklamy z levé strany na pravou, kde by nevadila ve výhledu, není zcela jednoduché. „Jedná se reklamní panel typu City-light, který potřebuje elektřinu. Při přeložení plakátů na druhou stranu by tedy bylo nutné rozkopat chodník,“ objasňuje Martakidisová. „Z pohledu města chápeme, že nedokonalý výhled ze zastávky může pro čekající znamenat mírné omezení a nepohodlí. Nicméně finanční náklady a změna smlouvy na pronájem přístřešku, která je aktuálně uzavřena do konce příštího roku, nejsou adekvátní problému,“ dodává mluvčí.

Ta také navrhla kompromisní řešení. „Přímo před lavičkou zastávky je ukazatel, který zobrazuje, že autobus přijíždí na zastávku. Každý, kdo na lavičce sedí, si příjezd autobusu hlídá a vidí to na panelu, může tedy vstát z lavičky, když autobus přijíždí,“ ukazuje mluvčí.

Zastávky bez reklam

Rostislav Novák však s takovou radou příliš spokojený není. Podle jeho zkušeností se na časovač na panelu nelze spoléhat. „Tam to funguje plus minus, bývá tam skluz. Přitom by prostě stačilo vylepit plakáty zevnitř zastávky, aby na ně nepršelo. To je možné na opačnou stranu. Zřejmě budu muset zorganizovat petici od cestujících, kterým to vadí tak jako mně. A věřte mi, že takových není málo,“ zvažuje další kroky senior.

O tom, že tento problém netrápí pouze jeho, se přesvědčil redaktor Deníku přímo na místě. Zatímco mu Novák ukazoval, v čem tkví problém, do hovoru se zapojila další seniorka. „Mně takto ujel autobus jednou. Ten, kdo umístění toho plakátu navrhl, měl fakt geniální nápad,“ ironicky podotkla žena, která na zastávce zrovna čekala na autobus. „Navrhoval to člověk, který nemá problém vstát a nemusí si na zastávce sednout. Zdravý člověk prostě uvažuje jinak,“ dodala smutně.

Řešením by také bylo zřídit ve městě zastávky zcela bez reklam. O této možnosti se před časem hovořilo i na radniční tiskové konferenci. To je však zatím pouze hudba budoucnosti. „Zastávky bez reklam jsou v tuto chvíli pouze na Karlově náměstí, kde se dělaly zcela nové,“ doplnila mluvčí Martakidisová.