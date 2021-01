Podle Jaroslavy Kohoutové k takovým situacím došlo pokaždé, kdy se u nás spouštěl nový rezervační systém na cokoliv. „Přece si někdo nemyslel, že počítače něco takového zvládnou během jediného dne. Ale těm nahoře to nezávidím. Chápu, že je tlačí čas, ale nefunkční systém nikomu nepomůže,“ podotkla důchodkyně.

Za zbytečný závod s časem o ničem označil spuštění rezervačního systému už den předem hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

„Systém není připravený na realitu. Úkol ale zněl jasně. Za každou cenu spustit rezervaci, bez ohledu na to, jestli to kraje a uživatelé vůbec zvládnou. Kraje na to nejsou připraveny,“ zdůraznil hejtman. Jak dodal, kraj Vysočina je ochotný potřebným pomoci s přihlášením do systému, ale není schopny sestavit časové plány. Navíc seznámit se se systémem není práce na hodinu. „On ten systém ani není uživatelsky přívětivý,“ zhodnotil jeho kvalitu hejtman Schrek.

Špatný start rezervačního systému rozladil i senátora Jana Tecla z Havlíčkova Brodu. „Co na to mám říkat, nevím. Mrzí mě to jako politika i člověka. To se nemělo stát. Takový systém je potřeba nejdřív pořádně vyzkoušet,“ konstatoval senátor.

Přetížený Senior Point

Pro některé důchodce je rezervační systém podle hejtmana Schreka tak složitý, že se neumějí přihlásit. Proto pomůže například Senior Point. „Od rána od osmi nám zvoní jeden telefon za druhým. Jsme dvě a nestíháme. Krátce po spuštění systému už nebyla místa ani vakcíny. Tak si od volajících bereme osobní údaje a budeme se snažit najít pro ně rezervaci v dalších dnech,“ popsala situaci v kanceláři Senior Pointu v Havlíčkově Brodě Jana Kudlová.

Do rezervačního systému se pokoušel marně dostat praktický lékař Jaroslav Pučalík z České Bělé. „Vláda chce přesouvat očkování starých a nemocných pacientů i na praktiky. Ale pro mě to není nyní šťastné řešení. Mám práce nad hlavu. Nemůžu sedět u počítače. Bylo by to na úkor pacientů,“ posteskl si lékař.

Registrační systém očkování se stal rychle cílem kritiky. „Takže můj 80letý otec, na kterého se v pátek nedostalo, to má zkoušet den co den, registrovat si termín a třeba se mu to někdy povede,“ vyjádřil se například Milan Koudelka z Havlíčkova Brodu.

Kdo pomůže seniorům

Informační linka ke koronaviru a k očkování (telefonická pomoc)

PO–PÁ, 8:00–19:00 hodin, SO–NE, 9:00–16:30 hodin, telefon: 1221

• Informační COVID linka Kraje Vysočina (telefonická pomoc s registrací)

PO–NE, 8:00–20:00 hodin, telefon: 564 602 602

• Senior Point Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, budova B (možná osobní návštěva nebo telefonická pomoc)

PO–PÁ, 8:00–13:00 hodin, telefon: 601 573 020

• Family/Senior Point, Palackého 26, Jihlava (možná osobní návštěva, preferována je telefonická pomoc)

PO- PÁ, 8:00–17:00 hodin, telefon: 605 660 445

• Senior Point Havlíčkův Brod (telefonická pomoc s registrací)

PO–NE, 8:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin, telefon: 739 119 844

• Senior Point Pelhřimov (telefonická pomoc s registrací)

PO–NE 10:00–15:00 hodin, telefon: 723 902 099

Zdroj: Kraj Vysočina