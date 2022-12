Vnímáte jako zvláštní to, že nyní coby žena velíte kolektivu, který byl vždy spíše doménou mužů?

Vůbec ne. Na městské policii v Třebíči pracuji už dlouho. Zkrátka to byl přirozený vývoj. Doba jde dopředu, armáda už má i generálky a u Policie ČR jsou také ženy na vyšších postech.

Chodily na ni tisíce Třebíčanů. Nyní Masaryčku čekají velké změny, podívejte se

Co vedení městské policie obnáší? Je to jen papírování, nebo se dostanete i do terénu?

Chtěla bych se dostat do terénu, ale nebude to tak časté. Ve velké míře je to manažerská práce. Z větší části spočívá v předávání informací strážníkům v terénu, plánování jejich činnosti, jejich řízení. V Třebíči máme čtyři směny strážníků, které se točí v nepřetržitém provozu. Každá směna má svého vedoucího, ten má ještě svého zástupce. Ti řídí strážníky a na řediteli je, aby přes tyto vedoucí rozvíjel činnost strážníků.

Kolik má Třebíč vlastně členů městské policie?

V současné době máme sedmatřicet strážníků a šestnáct civilních zaměstnanců. Pod městskou policii patří třeba i útulek pro opuštěná zvířata. Tam pracují čtyři zaměstnanci. Dále je zde obsluha městského kamerového dohledového systému, kde jsou jak strážníci, tak civilní pracovníci. A pak jsou tu čtyři asistenti prevence kriminality.

To je docela hodně lidí.

Jsme už větší město, ale nemůžeme se srovnávat se statutárními městy, jako je Jihlava, Pardubice nebo dokonce Praha. Městské, nebo spíše obecní policie se teď zřizují i v menších obcích, které často ani nemají status města. Třebíč je ale druhé největší město na Vysočině, takže i městská policie je zde jedna z větších.

Vy jste dlouho dělala preventistku a protidrogovou koordinátorku.

Mě prevence vždy bavila. Prevence se musí potkávat s represí. Takže jsem moc ráda jezdila po školách za dětmi, které vzděláváme v oblasti bezpečného chování. Další moje velká cílová skupina byli senioři. Podle mě je městská policie z hlediska veřejnosti nejblíž. Mnohdy býváme první na místě konfliktu, lidé se na nás velmi často obracejí ať už se žádostí o pomoc, nebo oznamují podezření na spáchání protiprávního jednání. Strážník tak má možnost působit preventivně – ale to neznamená, že bych prosazovala prevenci na úkor represe. V případě, že někdo poruší zákon, musí přijít trest. Dotyčný musí za své jednání nést odpovědnost.

Na závěr mám možná trochu odlehčující otázku. Češi mají rádi detektivní seriály. Sledujete je také? A pokud ano, díváte se na ně z profesionálního pohledu?

Určitě jsem pár detektivních seriálů viděla. Je ale seriál a seriál. Třeba Policie v akci, která běží na Primě, z reálu podle mě nevychází. Mnohdy mám pocit, že tvůrci uvádějí veřejnost v omyl. Kdežto třeba Případy prvního oddělení, které uváděla Česká televize, ty byly opravdu zajímavé. Odrážely skutečnost.

Lucie Šerková



* Absolvovala soukromou SOŠ a SOU (Třebíčany známé jako „Vostrý“, nyní Akademie práva, pedagogiky a podnikání) v Třebíči a bakalářský obor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor specializace v pedagogice.



* Po maturitě pracovala na bývalém okresním úřadu na finančním odboru, po zrušení okresních úřadů nastoupila na Městský úřad Třebíč.



* Od roku 2004 pracovala jako manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Městské policie Třebíč, před třemi lety byla jmenována zástupkyní ředitele MP Třebíč. Ve čtvrtek 8. prosince ji zastupitelé nově jmenovali ředitelkou MP Třebíč._

Otcem znásilněná dívka z Třebíčska porodila v šestnácti letech vlastní sestru

Prvák: Ředitelem městské policie je člověk čtyřiadvacet hodin denně

Odcházející ředitel Městské policie Třebíč Ladislav Prvák velel třebíčským strážníkům patnáct let. Předtím působil v armádě, zejména u letectva v Náměšti nad Oslavou. Nyní v šestašedesáti letech míří do penze.



Dovedete teď vůbec vypnout?

Člověk to má pořád v sobě. I když jsem před mnoha lety odešel z armády, mám k ní pořád kladný vztah. Takže ani teď to nebude tak, že bych se zítra vzbudil a najednou by mě třebíčská městská policie nezajímala. Když člověk dělá práci tak, že ji cítí i uvnitř u srdíčka, je to krásné. Mnohem lepší, než když chodí do zaměstnání jen proto, aby si tu práci odvedl a čekal na uplynutí pracovní doby.



Kterou vy jste měl čtyřiadvacet hodin denně. Pořád jste musel být na mobilu.

To si budu muset začít odvykat. I když jsem byl třeba na dovolené v zahraničí, strážníci mi museli volat kdykoli byla nějaká mimořádnost. Například omezení na osobní svobodě, nasazení pout, odvoz na záchytku. Ředitel je zkrátka ve funkci pořád. Neodchází po pracovní době s tím, že se ho už nic netýká.



Co byste popřál Lucii Šerkové?

Lucka mi byla výbornou zástupkyní a vím, že bude neméně tak výbornou ředitelkou. Proto jí přeji hodně úspěchů. A občas taky pevné nervy, ale ty ona má. (úsměv)