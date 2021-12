V tuto chvíli nám ve škole chybí devatenáct pedagogických pracovníků, přičemž plných úvazků máme pětačtyřicet. Další lidé chybí třeba ve školní jídelně.

Jak při tak vysokém počtu onemocnění plánujete rozvrh?

Dopoledne děláme rozpis suplování na další den. Jenže zrovna teď se stalo, že už během odpoledne mi volali další učitelé, že jsou taky nemocní, tak jsme rozpis ještě přizpůsobovali. A dnes před pátou ráno nám ve přišla první zpráva od další paní učitelky, že je taky nemocná a musí na neschopenku. Paní zástupkyně Trnková, která suplování připravuje, už proto bývá o půl šesté ve škole, aby rozpis suplování přepracovala. Musí stihnout všechny tyto nenadálé změny ještě před začátkem vyučování. Jenom dnes ráno do něj musela nově zahrnout šest lidí a ty nějak nahradit.

Lze takovou situaci vůbec zvládnout?

Ano, s vypětím, ale jde to. A to díky asistentům pedagogů. Těch máme čtrnáct a velmi nám pomáhají. Kdyby tady nebyli, došlo by k situaci, že by jeden učitel měl na starosti dvě třídy. Ti, kteří dokážou aspoň vstát z postele, jsou tak ochotní, že posílají úkoly, které asistenti pedagoga probírají se žáky. Přitom tito učitelé by to také nemuseli dělat – jsou na neschopence a potřebovali by se vyležet.

Jaká další opatření jste ještě zavedli?

Nepůlíme třídy třeba v případě výuky jazyků. Díky tomu vyšetříme jednoho člověka, který může jít suplovat. Tělocviky se taky nepůlí a výuku plavání, na kterou se naše škola zaměřuje, rušíme.

Můžete srovnat tento a předchozí týden?

Konkrétně v třebíčských školách se situace zhoršuje. Před týdnem to bylo určitě lepší – a pak stačilo pár dnů a počet nemocných rapidně narostl. Bohužel nejen mezi dětmi.

Nepomohla by třeba distanční výuka?

V tomto ohledu mohu mluvit jen za naši školu. U nás by distanční výuka nyní vůbec nic nevyřešila a ani si neumím představit, jak by probíhala. Je tady dvacet lidí, kteří mají neschopenku. Takže i kdyby se přešlo na distanční výuku, tihle učitelé ji stejně učit nemůžou. V tuto chvíli je možná lepší, když to probíhá tak, jak to probíhá – tedy, že žáci chodí do školy a za pomoci asistentů pedagoga aspoň opakují učivo. Kdyby byli doma, skoro žádná výuka by nebyla. Mnozí kolegové prostě nejsou v takovém stavu, aby byli schopni učit. Spousta předmětů by nebyla, děti by měly prostoje. Učily by se třeba první hodinu a pak třeba až čtvrtou. Bylo by to hodně komplikované.

Chápou žáci tuto situaci?

Berou to velice rozumně, vědí, co se děje. Vždyť i třídy jsou mnohdy poloprázdné. Já byl ráno suplovat v páté třídě a tam chybí deset dětí ze šestadvaceti. V jiných třídách ale chybí třeba i polovina žáků.

Základní školy po celé Třebíči vyhlašují na 20. až 22. prosince ředitelské volno. Diskutovalo se o tom, zda dětem neprodloužit prázdniny celorepublikově. Myslíte, že by to bylo lepší?

Podle mě ano. Jsou to tři dny, na kterých – co si budeme povídat – moc nezáleží. Vždyť tři dny před Vánocemi chodí děti do kina, na výstavy, na betlémy. Poslední den bývá většinou besídka. Takže asi nehrozí, že by žáci učivo zameškali. Nejhorší na tom je, že děti jsou kolikrát bezpříznakové. Vůbec nic jim na první pohled není, covid se u nich zjistí až při testování.

Jak často vlastně testování probíhá?

Jednou týdně. Ale testovat by se měli i očkovaní dospělí. Jsou totiž případy, kdy je člověk očkován a stejně má covid. Mně osobně se to stalo taky – nechal jsem se naočkovat, a stejně jsem se teď v září nakazil. A podobně na tom jsou i naši učitelé. Drtivá většina je očkovaná a chytli to taky. Není to tak, že by skončili na přístrojích, ale učit stejně nemohou. Já taky neumíral, ale znovu bych to zažít nechtěl. Dodnes nemám čich, dodnes nemám chuť a dodnes se nemůžu dostat do formy. Pořád cítím únavu.

O ŘEDITELI A ŠKOLE



Leoš Šeda



- ředitel ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč



- narozen v roce 1962



- aprobace: 1. stupeň, tělesná výchova



- počet žáků školy: 600