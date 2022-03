Nechvátal, který do Besedy nastoupil v únoru 2006 jako správce, to vidí trochu jinak. „V roce 2011 mě město oslovilo, zda bych rok nezkusil Besedu vést. Dostal jsem pověření a o rok později jsem byl jmenován ředitelem. V čele kulturního střediska jsem tedy už jedenáct let. Mám i osmiletého syna a vše jsem zvládal,“ vysvětlil Nechvátal.

Podle něj je na vině špatná komunikace s radnicí. „Upozorňoval jsem třeba na špatný stav schodů v letním kině nebo špatný stav plakátovacích ploch, také na chodník v zámeckých konírnách a další věci. To do plánování investičních akcí dávám už několik let, ale nijak se to neřešilo. Veškerá odpovědnost těchto uvedených nedostatků jde na moji hlavu. Delší dobu vím, že ufinancovat Besedu je při letošním rozpočtu těžko zvládnutelné. Snažil jsem se to s finančním odborem řešit, ale tam mi bylo řečeno, že se tato věc bude projednávat až na červnovém zastupitelstvu,“ doplnil své důvody.

Nechvátal končí ke 31. březnu, jeho nástupce by měl nastoupit k 1. květnu.