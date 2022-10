Podle něj uložili palivo technici do bazénu, který se nachází v bezprostřední blízkosti reaktoru. „Voda funguje jako stínění před ionizujícím zářením. Zároveň je nutné odvádět teplo, neboť palivo i po odstavení produkuje teplo z radioaktivního rozpadu,“ vysvětlil mluvčí s tím, že přes dvě stovky kazet se vrátí zpět do reaktoru, kde je doplní devadesát čerstvých.

„Palivové kazety, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně pět až sedm let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté je technici převezou ve speciálních kontejnerech do skladu použitého paliva, který je přímo v areálu elektrárny. Za celých sedmatřicet let bezpečného a spolehlivého provozu elektrárny je v Dukovanech 113 kontejnerů s použitým palivem, které v nich může být umístěné šedesát let,“ dodal Bezděk.