Rama za padesátikorunu. Hypermarket v Třebíči zavřel, lidé brali zboží ve slevě

Všechno musí pryč. A tak to radši prodáme s velkou slevou, řekli si v Hypermarketu Albert v Třebíči ve Znojemské ulici. Ten totiž bude až do poloviny srpna zavřený, a proto se snažil zbavit co nejvíce zboží. V neděli 23. července, poslední den před tím, než definitivně zaklaply jeho dveře, tak lidé vzali zboží útokem.

Hypermarket Albert v Třebíči se bude až do poloviny srpna rekonstruovat. | Video: Deník/Milan Krčmář

Největší zájem byl o potraviny, které rychle podléhají zkáze. V tomto případě byly ceny většinou sníženy o polovinu. „Za čtyřsetgramovou krabičku Ramy, která běžně stojí stovku, jsem dala padesátikorunu. Stejně tak balení vajíček. A třeba desetidekové balení eidamu je za 18,40 korun. A jogurty jsou po desetikoruně. Hodně výrazné je snížení cen i u těstovin. To, co dřív stálo přes padesátikorunu, teď mají za necelých čtyřicet,“ uvedla seniorka Vladimíra Janáková. V článku se dále dočtete:

- co na to říkali zákazníci

- jaké změny Hypermarket Albert mimo jiné čekají Ta o snížení cen i o chystaném uzavření hypermarketu věděla. Překvapení to však bylo pro Ondřeje Stárka. „Nakupování nemám vůbec rád, a když už musím, vyrážím na velký nákup se skřípěním zubů tak jednou za čtrnáct dní. Vždy si na to udělám čas v neděli. Vůbec jsem netušil, že teď bude obchod uzavřený. Proto mě překvapily ty prázdné regály, připadal jsem si jako v Rusku. Ale musím uznat, že ty slevy jsou docela fajn,“ podotkl osmatřicetiletý Třebíčan Ondřej Stárek. Čtyři Alberty v Třebíči? Ne, Ahold musí jeden prodat Je pravda, že v poslední dny zela značná část regálů prázdnotou. Obchod prodával jen to nejnutnější, zejména potraviny. Některé uličky, v nichž dříve bývalo oddělení spotřebního či papírenského zboží, byly dokonce zaskládané různými bednami. Lidé tak mohli na vlastní oči vidět, že se blíží velká rekonstrukce. „Prodejní plocha se pro zákazníky po remodelingu mírně promění a bude trochu menší. Změna ve velikosti jde vstříc trendu zmenšování prodejen a pohodlnějších a rychlejších nákupů. I proto jsou v prodejně samoobslužné pokladny, kterých bude na prodejně šest. Novinkou, kterou místní zákazníci z Alberta ještě neznají, bude Albert sken, tedy technologie zejména pro velké nákupy, kdy si zákazník skenuje zboží sám a nemusí ho u poklady vykládat na pokladní pás, čímž ušetří námahu i čas,“ uvedl Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Fresh bistro i elektronické cenovky Podle Marečka se zákazníci mohou těšit i na oddělení Fresh bistro, které je i v nedávno otevřeném Albertu na třebíčském Komenského náměstí. „Samozřejmostí budou technologické inovace jako LED osvětlení, elektronické cenovky v úsecích pečiva, ovoce a zeleniny, nový chladicí nábytek či teplotní čidla, která šetří energie,“ dodal Mareček. Hypermarket Albert patří mezi největší obchody v Třebíči. Nynější úprava jeho budovy je první větší přestavbou od její výstavby v roce 2007. Nejprve zde sídlil Interspar, který však po zhruba osmi letech z České republiky odešel. Jeho pobočky převzal Albert, který v té době naopak působil v nedalekém Stop-shopu. Tyto prostory ale prodal Kauflandu a sám se nastěhoval na místo bývalého Intersparu.

