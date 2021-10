Rybník se chystá v místech zvaných V Loučkách, poměrně daleko od obce. Ta jej vybuduje hned u silnice, kolem níž protéká potok. „V Petrovicích dřív bývalo osm rybníků, ale v jednadvacátém roce se některé rozparcelovaly a zanikly. My nyní využili dotace pro zadržování vody v krajině, abychom vybudovali nový,“ vysvětlil starosta obce Petr Padrnos. Zmíněná dotace poputuje z Ministerstva zemědělství a pro čtyřsethlavou obec představuje značnou pomoc – bez pár tisícovek totiž činí čtyři miliony korun. Další necelé dva miliony dodají Petrovice ze svého rozpočtu.

Rybník vznikne na místě dnešní louky, která se odbagruje a navršená hlína se použije na výstavbu hráze. „Předpokládám, že někdy na jaře by mohlo být hotovo,“ uvedl Padrnos, který neskrývá, že se na rybník těší. I z toho důvodu má obec v územním plánu navržené ještě dva.

Podle vedoucí oddělení vodního hospodářství MěÚ Třebíč Jany Kristkové vydal její úřad letos tři povolení na vybudování rybníků na území Třebíče a okolí. „Nemusí to být ale konečný počet. Například Lesy ČR budují v lesích tůňky, o kterých ani nevíme,“ objasnila Kristková.

Podobné stavby, jakou nyní připravují v Petrovicích, nejsou primárně určeny k chovu ryb. Podle Kristkové má zadržování vody v krajině význam zejména pro přírodu. „Jde o drobný život, který se tam vyskytuje, například hmyz,“ dodala.

Zadržení vody v krajině

S tím souhlasí i Padrnos. „My nechceme rybník pro hospodářské účely. Třeba se pak někdo najde a bude tam ryby chovat, nám jde ale především o to zadržení vody v krajině,“ vysvětlil petrovický starosta.

Tomu spokojenost, že vše okolo rybníka dopadlo dobře, v minulých dnech pokazila černá skládka, kterou kdosi založil o pár set metrů dál. U polní cesty zde leží velká hromada sádrokartonu. Tedy materiálu obsahujícího množství síranů. „Naprosto nechápu, koho může napadnout to tady vyhodit. Stejně to musel naložit do auta, tak proč nezajel do sběrného dvora? Když má dvě stě tisíc na rekonstrukci kuchyně, tak nemá pár korun na to, aby zaplatil za likvidaci odpadu? Proč jede sem po takové rozbité cestě? To navíc dokazuje, že to tu musí znát,“ neskrýval své rozhořčení starosta, který podotkl, že odpad nakonec zlikviduje obec na své náklady. „Co se dá dělat. Domluvím se s chlapama a někdy v sobotu se do toho holt budeme muset pustit,“ podotkl smutně.

Nabízí se otázka, zda celou záležitost nepředat policii. Odpověď zkusili najít ve vedlejších Okříškách, ale bez výsledku. Právě na katastru Okříšek, jen zhruba kilometr od nynější černé skládky, se totiž o těchto prázdninách objevila jiná. „Na místě jsme našli papíry s adresou, dokonce i fakturou dotyčného. Tak jsme to dali policii – a víte, co ten člověk řekl? Prý měl tu hromadu složenou před barákem, že ji odveze do sběrného dvora. A někdo mu ji údajně v noci ukradl a pak ji vyhodil na našem katastru. Jak někoho nechytíte přímo při činu, nemáte šanci cokoli dokázat,“ uvedl k nedávné příhodě starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

To je zřejmě i případ Petrovic, kde lidem radost z chystaného rybníku kalí fantom zakládající černé skládky.