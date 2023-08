Tak vypadá černá skládka: za Skrýšov u Pelhřimova kdosi vyvezl zbytky ze stavby

Při letošní srpnové prohlídce sadu však zjistil, že má na svém pozemku černou skládku znovu. „Město Jaroměřice totiž v místě buduje cestu. Všechnu vybagrovanou zeminu a další odpad jako kořeny stromů a pařezy mi navezlo do ovocného sadu,“ uvedl. Kvůli odpadu se proto obrátil na jaroměřickou radnici.

Tam mu vyšli vstříc. Podle vedoucího odboru výstavby Pavla Matouška došlo k založení skládky omylem. „My tam pro sadaře zpevňujeme cestu. Skrývku jsme navozili na pozemek Státního pozemkového úřadu. Nevěděli jsme, že ho má pan Brůček od úřadu pronajatý. Jakmile jsme to zjistili, tak jsme zeminu odvezli pryč. Tu bychom vyvezli pryč, i kdybychom to nevěděli. Použijeme ji totiž ke zpevnění krajnic,“ vysvětlil Matoušek.

Město ještě Brůčkovi vynahradí poškozené dřeviny. „Měl tam nějaké sazenice stromků. To, co jsme poničili, mu nahradíme. Jsme domluvení,“ ujistil vedoucí investic s tím, že podobnou situaci v Jaroměřicích nepamatuje. Úprava samotné cesty potrvá nejpozději do konce roku. „Odvážet už nic nebudeme. Je potřeba akorát vytvořit novou dvaceticentimetrovou vrstvu. Pak ještě upravíme pomocí štěrku ty krajnice,“ doplnil Matoušek.

Brůček doufá, že napříště už nebude muset podobnou situaci řešit. „Naštěstí ani nenastal lavinový efekt, že by skládku začal využívat někdo další. Odnesly to tedy polámané třešně, mirabelky. Některé musely úplně pryč. Bylo to do desíti stromů. Naštěstí na vyvození odpadu vybrali místo, kde moc stromů nebylo. Udělali nejlepší ze špatných řešení. Teď ještě dořešíme dokumentaci. Je to o domluvě,“ přiblížil sadař.