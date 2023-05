/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bagr, těžká nákladní auta, hluboké příkopy. Tak nyní vypadá Račerovická ulice v Třebíči. Město již od počátku března mění podobu křižovatky ulic Račerovická – 9. května – U Obůrky – U Kuchyňky. Dělníci tam instalují semafory, ale kromě toho v ulici pracují například i pracovníci vodárenských a elektrotechnických firem.

Práce na Račerovické ulici v Třebíči vstoupily do třetí etapy. | Video: Deník/Milan Krčmář

Zatímco dříve byly uzavřené vjezdy do ulic U Obůrky a U Kuchyňky, nyní je neprůjezdná Račerovická ulice. „Práce vstoupily do třetí etapy. Ulice je nyní uzavřená těsně nad křižovatkou, přičemž tato uzavírka potrvá do 25. června. Objížďka vede pro osobní auta ulicemi Nová a Na Příkopech. Vozidla nad 3,5 tuny uzavřený úsek objíždějí přes Novou Ves, Okříšky, Krahulov a Červenou Hospodu,“ informovala mluvčí města Irini Martakidisová.

Práce na vytížené křižovatce v Třebíči míří do další etapy. Začne v pondělí

Změnil se také systém autobusových zastávek. Spoje ze zastávka Račerovická se nyní přesunuly na zastávku Sýpky, zastávku Zámek nahradila zastávka Žerotínovo náměstí.