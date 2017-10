Třebíč - Zajímavé zpestření čeká návštěvníky Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči, kteří se v rámci prohlídky zapojí do nové poznávací hry „Napříč Alternátorem“.

QR hra bude sloužit jako netradiční průvodce v Alternátoru.Foto: Deník / Mahel Luděk

Její princip tkví v hledání QR kódů tvořících 19 úkolů rozmístěných po celém centru, které se vztahují k různým exponátům. „Hráč nemůže tyto úkoly přeskakovat, vždy musí na základě nápovědy či různých indicií vyhledat konkrétní kód, načíst jej do telefonu či tabletu a odpovědět na otázku. Je-li odpověď správná, získá jeden z klíčů, pomocí nichž na konci sestaví tajenku,“ řekl mluvčí centra Milan Krčmář.

Hra je určena pro děti od 10 let, mladší samozřejmě mohou hrát s rodiči. „Jejím smyslem je prozkoumat Alternátor od přízemí až po poslední patro a zjišťovat informace o exponátech. QR kódy jsou často nalepeny přímo na nich, někdy dokonce i v jejich vnitřku, čímž se zcela naplňuje jedno z hesel Alternátoru: Dotýkati exponátů je přísně přikázáno,“ doplnil mluvčí.

Při hře člověk bude namáhat nejen mozek, ale i svaly, neboť bude nutné, aby patra zdolával po schodech, nikoli výtahem. A protože budova Alternátoru na výšku měří 13 metrů, je to podobné, jako by několikrát vystoupal do pátého poschodí.

Hru lze v Alternátoru spustit na vlastním chytrém telefonu pracujícím s QR kódy, případně je možné půjčit si na recepci tablet. Zde hráči také mohou čekat nápovědu v případě, že by si s některým z úkolů nevěděli rady.

V těchto dnech se hra testuje, a pracovníci Alternátoru proto budou rádi, když si ji návštěvníci vyzkouší a sdělí jim svůj názor či upozorní na možné chyby.