Ten říká, že v informování a pojmenovávání této věci se shodují s římskokatolickým papežem Františkem v Římě, který nedávno ostře odmítl ruské tvrzení, že se jedná o speciální vojenskou operaci, a nazval to válkou a Ukrajinu označil za zemi, ve které tečou potoky slz. „Už od prvního dne jejího propuknutí toto celé považujeme za válku, za přepadení Ukrajiny, za agresi, kterou vede prezident Putin a Ruská federace proti Ukrajině. A i pokud za mnou třeba přijde nějaký věřící, řeknu mu to samé, co teď říkám vám“ sděluje Baudiš.

Jeho, stejně jako celou olomoucko-brněnskou eparchii hluboce zarmoutilo mlčení a neodsouzení celého konfliktu ze strany církve v Rusku, třeba i ústy moskevského patriarchy Kirilla. A není divu, pravoslavní u nás i na Slovensku jsou totiž plně samostatnou místní církví, která pod křídlo z Moskvy nepatří. Spadají totiž a samostatnost jim byla udělena skrze konstantinopolský patriarchát. „Vysvětlujeme si to tak, že ruská pravoslavná církev, alespoň tedy, co se její hierarchie týče-biskupů, metropolitů a patriarchy je jaksi tak nějak v zajetí Putinovi státní moci,“ domnívá se Baudiš.

Pokud se o této válce hovoří například v náboženských kruzích na Ukrajině, používají se vyjádření jako Kainova bratrovražda, či prostě cokoliv, co označuje do nebe volající hřích. A nejenom to, i mimo církev na veřejnost už prosákla vyjádření, která označují prezidenta Vladimira Putina za ďábla. K těmto slovům je ale Baudiš osobně mírně skeptický. „Těžko samozřejmě na dálku soudit člověka, ale co prezident Putin dělá v posledních několika letech skutečně klade otazník nad jeho duševní způsobilostí, být prezidentem státu, navíc ještě vybaveného jadernými zbraněmi,“ soudí duchovní.

Součástí už výše zmíněného prohlášení byl kromě odsouzení války i snaha o poskytnutí pomoci uprchlíkům. V tomto případě ale všechno závisí na možnostech jednotlivých far. „Například v Jihlavě jsme měli jakýsi kontaktní bod tady na farnosti. Lidé sem třeba přijížděli z nádraží, a kolik jsme mohli, tolik jsme jich tady ubytovali. V průběhu dní jsme pomáhali vyřídit všechny potřebné úřední věci, opatřili jsme jim sem i trochu humanitární pomoci ve smyslu ošacení, pokud neměli, nebo nějakého jídla. Pomáháme jim najít i trvalejší bydlení, a jakmile se toto podaří, přesunují se pryč. Namísto nich sem však velmi rychle přicházejí další,“ líčí Baudiš.

Snaží se i o duchovní péči. „Ti lidé často potřebují zpověď, nebo získat jakousi útěchu, či získat pocit, že se mají kam uchýlit a kde schovat, že je tu vítáme s radostí, i když okolnosti jsou velmi smutné. Při každé bohoslužbě také čteme speciální modlitbu za Ukrajinu,“ nastiňuje Baudiš.

On sám pevně věří, že šťastnější konec bude mít tato válka pro Ukrajinu. „Pevně věřím, že tohleto prezidentu Putinovi nemůže projít a že Ukrajina se ubrání a výsledkem bude nějaká porážka agresorů,“ uzavírá Baudiš.

Tomáš Beránek