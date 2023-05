Noční Jihlava nabízí neobyčejné příběhy. Jedním takovým je situace, kdy řidič elekrokoloběžky přijede k semaforu z Havlíčkovy na Fritzovu ulici. Semafor ho má zaznamenat a přepnout na zelenou. Realita byla jiná. „Na té křižovatce jsem díky nízkému provozu stál asi tak patnáct minut na červenou, popojížděl jsem sem a tam, a snažil se přijít na to, jestli mě někde to čidlo sejme, ale neúspěšně. Poté jsem tedy přejel do druhého pruhu rovně, kde se zelenou nebyl problém a objel jsem to přes kruhový objezd,“ popsal peripetie Vojtěch Šárik.