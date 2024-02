Veterináři potvrdili ve Vanči ptačí chřipku i v cenném chovu. Musí ho utratit

Pracovníci líhně evidují informace o rodičích slepic, sleduje se takzvaná líhnivost a spousta dalších faktorů. „Jedná se o rozmnožovací chov nejvyšší kategorie. Chováme tam více druhů, z hlediska genetiky je to asi dvaadvacet linií. Připravujeme barevné rázy, které odebírají chovatelé nejen z České republiky. Pravidelně dodáváme do všech okolních zemí, odběratele ale máme po celém světě kromě Austrálie,“ doplnil Dobrovolný.

Ten dále uvedl, že chov bude nyní nutné zcela obnovit. „Znamená to vytvářet nové rodokmeny. Je to nadlouho, ale to hlavní bychom měli zvládnout do roka. Máme totiž tři farmy. Kromě Vanče je to ještě farma ve Stropešíně a také v Kostelci u Jihlavy. Důvodem jsou rizika z posledních let. Těmi nemusí být jen ptačí chřipka, existují i jiné choroby, které mohou ty chovy ohrozit. Proto máme tu genetiku výchozí linie rozloženou na více místech. Úplně bychom o ni tedy přijít neměli,“ dodal Dobrovolný.