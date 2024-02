Proč se třináct tisíc nosnic řadí mezi genetické rezervy, vysvětlil vedoucí krizového centra Státní veterinární správy Petr Kučínský. „Jsou to rodičovská hejna dominant. Jsou to hodnotná zvířata po finanční i chovatelské stránce. Jejich ztráta by na chovatele měla nepříjemný dopad. Chtěli bychom získat výjimku z utracení. Ve hře je i vakcinace, jenže tam jsou další složitosti. Situace je v tuto chvíli nepřehledná,“ připustil.

Zdroj: HZS Kraje Vysočina