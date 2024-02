Co nejdřív musí vybít přes padesát tisíc kachen v komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčsku kvůli výskytu ptačí chřipky. Místní se zároveň bojí i o vlastní drůbež a snaží se ji uchránit. Ministr zemědělství Marek Výborný kvůli nákaze na úterý svolal v Třebíči jednání.

Ptačí chřipka ve Valdíkově na Třebíčsku. Bude nutné vybít přes padesát tisíc kachen. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Podle Výborného nebude snadné likvidaci kachen provést. „Bude dokončená za několik dnů. Začít by se s ní mělo ve středu. Každá z kachen váží okolo dvou až tří kilogramů. Provedení likvidace tedy nebude úplně jednoduché. Ale provedeme ji co nejšetrněji,“ uvedl ministr zemědělství.

Ptačí chřipka na Třebíčsku: kachny ve Valdíkově musí společnost utratit

V komerčním chovu kachen společnosti AGRO-V ve Valdíkově zatím uhynulo kvůli ptačí chřipce zhruba pět tisíc kusů drůbeže.

Lidé z Valdíkova se kvůli nákaze bojí o vlastní drůbež. Od úterního rána se snaží své slepice schovat rodina Nováčkova. „O chřipce jsme se dozvěděli v pondělí večer. Za tmy jsme slepice přemísťovat nechtěli. Máme jich sice málo a pro vlastní potřebu, jenže stejně nechceme, aby se jim něco stalo. Doufáme, že se to přežene a bude zase všechno v pořádku. Něco takového si tady nepamatujeme,“ kroutil hlavou Libor Nováček.

Zbaví se všech kachen

Jeho slova potvrzuje Stanislav Hubálek za společnost AGRO – V. Právě na farmě této společnosti se nákaza vyskytla. „Vždycky se nám to vyhnulo. Až teď jsme přestali mít štěstí. Budeme se muset zbavit všech kachen. I těch zdravých. Abychom měli jistotu, že se to nebude šířit dál. Ta škoda je enormní. A pro zvířata je to utrpení. Ve Valdíkově každopádně neskončíme a budeme v chovu pokračovat dál,“ předeslal Hubálek.

Ten ještě dodal, že přesně neví, jak se nákaza na Vysočině objevila. „Kachny míváme zavřené. Jenže stejně nejde zabránit tomu, aby nějaký pták přilétl zvenku. A farma navíc leží blízko rybníka. To tomu taky mohlo přispět. Nemoc se totiž šíří vzduchem,“ zvážil příčiny Hubálek.

Ptačí chřipka na Vysočině. Představuje riziko pro chovatele drůbeže

Ministerstvo zemědělství se zaručilo se zaručilo, že škody firmě vynahradí. Jedná se o třetí letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže v Česku. Kromě toho bylo v republice letos zatím potvrzeno třináct ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

Ministr zemědělství k tomu v Třebíči doplnil, že šíření ptačí chřipky nabírá na obrátkách. „V minulém týdnu se vyskytla nákaza na Pardubicku a Svitavsku. Na Třebíčsku se pak potvrdil velice nakažlivý typ H5N1. V současnosti se na místo přesouvají všichni potřební pracovníci. Likvidace začne ve středu. Chceme to rychle vyřešit,“ informoval Výborný.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář