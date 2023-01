Vždy musí být někdo první. První člověk v letadle, první člověk ve vesmíru, první člověk na Měsíci. Jeho jméno se většinou nesmazatelně zapíše do dějin, protože ti, kteří přijdou po něm, už zkrátka jsou až ti další. Brněnský fotograf Roman Franc je také jeden z těch prvních – jako vůbec první člověk v historii se stal čestným občanem Naloučan na Třebíčsku. Za to, že zdejší hasiče proslavil až v nejvyšších patrech Spojených států.

O Francovi jsme v Deníku již psali v souvislosti s jeho velkoformátovými fotografiemi, které oslovily i odborníky z americké Kongresové knihovny. Ti shromažďují snímky fotografů z celého světa a vytvářejí tak obrovskou sbírku. France oslovili se žádostí o sedmatřicet fotografií, z nichž jednou je i vtipně stylizovaný snímek naloučanských hasičů. „V Naloučanech mi za to minulou sobotu vystrojili krásný večer. Během něj mi předali čestné občanství této obce,“ líčí Roman Franc, který má kraj okolo této vísky ve svém srdci. „Jezdil jsem s rodiči na chalupu do nedaleké Jasenice a do Naloučan teď jezdím na chatu,“ doplňuje.

Fotograf Roman Franc vyfotil naloučanské hasiče, snímek vlastní americký Kongres

Podle něj je čestné občanství tou nejvyšší poctou, které kdy dosáhl. „Pro mě je to velký závazek. Chápu to tak, že Naloučany teď musím co nejlépe reprezentovat. A zároveň je to i pochopení mé práce od lidí, s nimiž jsem na té fotografii pracoval,“ říká Franc. „Navíc to má z mého pohledu ještě jeden významný fakt. Na ten večer se mnou přišli mí přátelé. Byli tam i lidé z Brna, Bratislavy, Prahy, Londýna, a dokonce i Teheránu. Místní je přijali velice krásně. Jakákoli výstava jednou skončí, ale tyto vztahy chceme dále rozvíjet. Věřím, že vydrží navždycky,“ upřesňuje.

Franc ale nezískal „jen“ čestné občanství obce. Svým čestným členem ho jmenovali i tamní hasiči. A to zcela oficiálně, osvědčení mu předal okresní šéf hasičů Miroslav Ježek. „Zajímavě to okořenili. Večer plynul, já promítal fotografie a besedoval s místními, když najednou se za oknem objevily majáčky a dovnitř naběhli hasiči s hadicí. Ti mě rychle navlékli do kombinézy, posadili mě do auta a jezdili se mnou po vesnici. Byl to takový můj první zásah,“ směje se Franc.

Starosta Naloučan Antonín Havlíček jeho slova potvrzuje. „Opravdu je to historicky první čestný občan naší obce. A myslím, že na dlouhou dobu i jediný. Pan Franc nás proslavil tak jako nikdo jiný,“ přikyvuje Havlíček.

Právě on byl také iniciátorem toho jmenovat France i čestným hasičem. „Navrhl jsem to našemu sboru. Pan Franc věděl, že bude čestným občanem, k tomu totiž musí předem udělit souhlas. Ale chtěli jsme mu připravit i nějaké překvapení a tohle se přímo nabízelo,“ vysvětluje první muž Naloučan.

Naloučanským hasičům šéfuje Jiří Hrdlička, který toto překvapení zařídil – a zároveň je jedním z těch, které Franc zvěčnil na svém slavném snímku. „Tenkrát říkal, že chce vyfotit něco nestandardního. Focení samotné bylo velmi zajímavé. Není to takové to cvak cvak, které všichni známe. Pan Franc fotí na film, takže si nás musel stylizovat. Mělo to své kouzlo. Ale nikdo z nás netušil, že ta fotografie bude mít takový ohlas. Myslím, že některým z nás to došlo až na tom slavnostním večeru,“ zamýšlí se Hrdlička.