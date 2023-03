Prvních patnáct minut zdarma. Sdílená kola v Třebíči se vyplatí na cesty z kopce

/VIDEO/ Stačí namířit mobil na QR kód a můžete šlápnout do pedálů. Tak bude v Třebíči fungovat systém sdílených kol, který ve středu 29.března představili zástupci firmy Nextbike. První zájemci si kolo mohou půjčit již následující sobotu, tedy 1. dubna. „Na čtyřiceti až pětačtyřiceti stanicích po celém městě budeme mít osmdesát mechanických sedmirychlostních kol a deset elektrokol. Lidé si je v jedné stanici půjčí a v další vrátí. Pokud to uživatelé stihnou do patnácti minut, nic neplatí. Dotuje to radnice podobně jako v jiných městech,“ vysvětlil Dan Rambousek z Nextbiku.

Ukázka sdílených kol v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář