První násadu přivezli z Mendelovy univerzity loni v létě. Nyní už dodávají na regionální trh první metráky chlazených filet. Ročně plánují vyprodukovat 40 tun živých ryb, z nichž bude asi 16 tun čerstvého masa.

„Poptávka je od počátku veliká. Berou od nás školy i školky z Třebíče a okolí Hrotovic. Dále si jezdí jednotliví zákazníci. V prvním roce chceme provoz zajet, vychytat nedostatky a zjistit reálný zájem i pravidelné zákazníky,“ říká předseda představenstva ZD Hrotovice Bohumír Hutař. Ukáže se rovněž, zda nastavené ceny odpovídají provozním nákladům.

Nejlepší je ryba o váze 1,6 kilogramu

Rybárna je umístěna v bleděmodrém objektu v areálu zemědělského družstva hned vedle kravína a truhlárny. V kádích se nyní prohání okolo 20 tisíc „vousatých“ sumečků různé velikosti.

„Ideální jateční ryba tohoto druhu má hmotnost okolo 1,6 kilogramu. Jsou z ní tak akorát veliké filety a tak akorát odpadu – mám na mysli hlavu, vnitřnosti a ploutve.“ vysvětlila Hana Nahodilová, která se spolu s manželem a dále s kolegou Vladimírem Podsedníkem o provoz hrotovické rybárny stará. Sumečci tu stráví čtyři až šest měsíců.

Rybí „zabíjačka“ se koná prozatím vždy v pátek. „Od usmrcení po konečné nafiletování mi zpracování jedné ryby trvá tak tři minuty. Zabíjím přesným úderem do hlavy, jako se to dělá u kapra. Aby sumeček neklouzal v ruce, používám speciální kovovou rukavici. Je to humánní způsob usmrcení,“ přiblížil Podsedník. Filety se vakuově balí a putují zachlazené k zákazníkovi. Porážku i chov jako takový pravidelně kontroluje veterinární správa.

Hlavně teplo

Sumečci afričtí jsou původně sladkovodní ryby, které v přírodě žijí v Africe, Sýrii, v jihovýchovní Asii, Turecku, ale i v Izraeli. A právě v Izraeli je lidé poprvé v roce 1946 začali chovat uměle.

Ceny sumeček africký za 1 kg s DPH



filet s kůží – 240 Kč

vykuchaný s hlavou – 140 Kč

hlavy – 30 Kč



Zdroj: ZD Hrotovice

Aby se docílilo velkých přírůstků, je potřeba teplo a na bílkoviny bohaté krmivo. Hrotovičtí „vousáči“ jsou chovaní při teplotě 26 stupňů Celsia, agropodnik využívá odpadní teplo ze své bioplynové stanice. Nutný je i dobrý přísun kyslíku. Pokud by vypadl proud, situaci zachrání dieselagregát.

„Na výrobu kilogramu vepřového masa je potřeba dva a půl až tři kilogramy krmiva. U sumečka je na kilo rybího masa nutné 0,8 kilogramu krmiva,“ zmínil další pozitivní parametr předseda Hutař.

Sumečci jsou velmi aktivní ryby. Kádě jsou proto zakryté sítěmi. „Při veškeré manipulaci, kdy například třídíme, aby spolu nebyli pohromadě různě velcí jedinci, býváme úplně mokří. Za směnu vystřídáme i pět, šest triček,“ přiblížil Vladimír Podsedník. Proč spolu nemají být malí sumečci s velkými? Protože mají kanibalí způsoby. Když je moc malých jedinců na jednoho velkého, postupně ho okusují, až ho snědí. Jakmile se ocitne malý mezi většinou velkých, jeden z nich ho spolkne.