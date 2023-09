/VIDEO, FOTOGALERIE/ Děti se po dvouměsíční pauze vrátily v pondělí 4. září opět do škol. Někteří novopečení žáci se na svůj první školní den tak těšili, že nemohli dospat. Podívejte se, jak si první minuty ve třídě užili žáci z třebíčské základní školy Bartuškova.

První školní den dětí na Základní škole Bartuškova v Třebíči | Video: Deník/Milan Krčmář

Desítky natěšených dětských tváří vzhlížejí k pánovi na stupínku. „Umí někdo z vás už počítat?“ ptá se Leoš Šeda, ředitel Základní školy Bartuškova v Třebíči. Přihlásí se chlapec v červeném tričku: „Já umím už do stovky.“ „Tak to tě asi rovnou pošleme do druhé třídy,“ odpovídá ředitel. „A já mám aktovku s Batmanem,“ ozve se další. Jak na tuto hlášku reaguje Leoš Šeda, není slyšet, protože celá třída se zaplnila smíchem přihlížejících rodičů.

První školní den na Bartuškově škole je pro prvňáky samozřejmě stejně slavnostní jako kdekoli jinde. „Já nemohla dospat, vstávala jsem už v šest,“ říká jedna holčička. Asi není výjimkou, a to nejen mezi dětmi. „Já taky nemohl dospat, dnes v noci jsem se budil každé dvě hodiny,“ glosuje ředitel Šeda při přecházení do další třídy.

Těch „prvňáčkovských“ mají v tamní škole letos celkem tři. Kromě ředitele a jeho zástupce Josefa Ondráčka zde jejich novopečené obyvatele vítá i místostarosta Pavel Franěk. Ten zde léta učil. „Mezi rodiči jsem poznal i své bývalé žáky. Tak věřím, že jejich děti budou stejně šikovné,“ říká místostarosta.