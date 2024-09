Akce Malované Židovské město uzavřela Havlíčkovo nábřeží v Třebíči. Lidé ze židovského města by si na nábřeží přáli zřídit pěší zónu. | Video: Deník/Milan Krčmář

Hrající si děti, dospělí posedávající v rozkládacích křesílkách. To není výjev z pláže, ale z Havlíčkova nábřeží v Třebíči. V neděli 22. září tam proběhla akce Malované Židovské město. „Důvodem, proč jsme ji uspořádali právě tady, je myšlenka zřídit zde do budoucna pěší zónu,“ vysvětlil předseda spolku Žijeme v Židech Martin Bárta.

Havlíčkovo nábřeží je totiž nyní jednosměrnou silnicí. Z jedné strany ji lemují nízké domky, z druhé strany zídka, za níž teče řeka. Ulice je dlážděná, velmi úzká, bez chodníku. Z domů se vstupuje přímo do vozovky. „Chceme iniciovat vznik pěší zóny – už z toho důvodu, že v Třebíči žádná zatím není. Auta tu skoro nejezdí, ale přece jen občas nějaké projede. Pak se bohužel může stát, že dítě z domu vyběhne přímo pod auto,“ popsal Bárta jednu z nepříjemností, kterou obyvatelé židovské čtvrti řešili poměrně nedávno.

Ten bydlí přímo u nábřeží. „Vím proto, jaká je tu dopravní situace. Nikde není chodník, člověk se musí stále otáčet, jestli něco nejede. Ale dnes je to jiné. Jdete po silnici a nemusíte myslet na to, jestli se neblíží nějaké auto. Je to takové osvobozující,“ neskrýval Bárta spokojenost s průběhem celého nedělního odpoledne.

Spolek Žijeme v Židech pro tuto akci musel požádat město kvůli záboru veřejného prostranství. Pokud by se opravdu rozhodovalo o zřízení pěší zóny, museli by se k záležitosti vyjádřit i policisté.