Třebíč s touto možností přichází jako první město v Kraji Vysočina. „Bude to fungovat tak, že pojedete třeba ze sídliště Hájek městskou autobusovou dopravou. Ta vás doveze na Komenského náměstí, kde na autobusovém nádraží nastoupíte do modrého, tedy linkového autobusu, který vás doveze třeba ke Stop-shopu. Platit vám bude pořád jízdenka z městského autobusu,“ vysvětlil třebíčský místostarosta Pavel Janata.

Lepší přístup k řece, schody do Nehradova: zámecký park v Třebíči čekají změny

Místostarosta nezmínil obchodní centrum Stop-shop náhodou. Právě zde se totiž nyní staví zastávky pro linkové autobusy, které na rozdíl od městských do areálu nezajíždějí. Zvláště starší Třebíčané, kteří nemají auto, proto novinku vítají. „Já bydlím na Podklášteří, což je do Stop-shopu přes celé město. Občas tam ale nakupuji. Většinou sjedu do města desítkou nebo jedenáctkou a tam přestoupím na čtrnáctku. Některé ze čtrnáctek zajíždějí ke Stop-shopu, ale ne všechny,“ popsala současný stav Anna Sedláková. „Pokud tedy budu moci přestoupit i na modrý autobus, určitě to využiju. Stop-shop leží na výpadovce na Moravské Budějovice, takže předpokládám, že linek na tu stranu jezdí hodně,“ zamyslela se důchodkyně.

Nejde ale jen o cestování do Stop-shopu. Podobně budou moci využít linkové autobusy i při jiných cestách po Třebíči.

Funguje to i naopak

Linkovou dopravu zřizuje kraj. Její propojení s městskou je možné díky systému Veřejná doprava Vysočiny. „V Třebíči už to funguje i naopak. Tedy když někdo přijede do Třebíče linkovým autobusem a přestoupí do našeho, může v něm cestovat na jízdenku z toho linkového,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Jím popsaná možnost stála kraj letos zhruba osm set tisíc korun. Kraj zaplatil jízdné v třebíčských městských autobusech za ty, kteří na jízdenku z linkového autobusu pokračovali po Třebíči městským. „Až budou Třebíčané moci přestupovat z městského do linkového autobusu, budeme pro změnu kraji platit my. Řidič autobusu každou takovou jízdu zaeviduje,“ dodal starosta.

Třebíčanům se stýská po Delvitě, prodejnu má v plánu znovu otevřít Billa

Podle krajské mluvčí Jitky Svatošové je takové propojení linkových a městských autobusů ojedinělé. „Samospráva Třebíče má zájem o výhody, které systém Veřejné dopravy Vysočiny cestujícím nabízí. Třebíč je tedy prozatím jediným městem na Vysočině, které Veřejnou dopravu Vysočiny využije v rámci své městské hromadné dopravy,“ uvedla Svatošová s tím, že se ale o tuto možnost zajímají i jinde v regionu. „Dalším městem, které se na podobnou službu cestujícím připravuje, je Jihlava,“ sdělila mluvčí.

Pacal nastínil ještě další krok, který by Třebíč chtěla ve spolupráci s krajem zavést. „Plánujeme, že si člověk zakoupí jízdenku v našem městském autobusu. S ní by pak mohl přestoupit na linkový a cestovat do jiného města po Vysočině, tedy nikoli pouze po území Třebíče,“ představil plány starosta.