Ta v prvním kole volila Petra Pavla. „Pro druhé kolo je potřeba, aby se lidé za ním sjednotili, a on to šťastně dovedl až do konce,“ doplnila.

Naopak třebíčský hudebník a restauratér Václav Bartoš dal svůj hlas Pavlu Fischerovi. „Doufal jsem v malý zázrak. Ale nevadí, zklamaný nejsem. Teď je potřeba, aby lidé ve druhém kole volili Petra Pavla, protože kdyby vyhrál Babiš, země se dostane na úplné dno,“ sdělil Bartoš s tím, že právě osoba Andreje Babiše je podle něj důvodem, proč lidé dorazili k volbám v tak hojném počtu. „Situace je vyhrocená kvůli němu, lidé to nebezpečí cítí, a proto je to nabudilo jít k volbám,“ zamyslel se frontman kapel Fru Fru a Kucharski.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb na Třebíčsku:

1. Andrej Babiš 38,24 % (24 203 hlasů)

2. Petr Pavel 28,78 % (18 218 hlasů)

3. Danuše Nerudová 14,77 % (9 351 hlasů)

4. Pavel Fischer 8,46 % (5 353 hlasů)

5. Jaroslav Bašta 4,97 % (3 147 hlasů)

6. Marek Hilšer 2,76 % (1 747 hlasů)

7. Karel Diviš 1,35 % (855 hlasů)

8. Tomáš Zima 0,67 % (425 hlasů)

Volební účast – 71,94 %

Volební komise v okrscích napříč Třebíčskem zaznamenaly několik kuriózních situací. Například v Přeckově, kde zvítězil Pavel Fischer, přišli k volbám naprosto všichni oprávnění voliči. Účast tedy činila sto procent, přičemž jedinou vadou na kráse bylo, že jeden z jejich hlasů byl neplatný. Zajímavá situace nastala v třebíčské místní části Ptáčov, kde se první tři místa seřadila v dokonalém souladu. Zvítězil zde Petr Pavel se šestatřiceti hlasy, jen o hlas méně získala Danuše Nerudová a jako třetí skončil Andrej Babiš, kterého volilo čtyřiatřicet lidí.