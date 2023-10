Stačilo ujít krok tam, nebo zpět – a člověk se rázem ocitl v různých světech. Ve světě živých a světě mrtvých. Zeď, kterou nedávno odkryli archeologové v Třebíči, tyto dva světy přibližuje. Oddělovala totiž hřbitov s posvěcenou půdou od okolního světa. I to je důvod, proč hned před zdí našli archeologové třeba hry, mince či hrot šípu, kdežto za zdí, tedy na hřbitově, bylo podobných artefaktů jen velmi poskrovnu. „Přesto vypadaly středověké hřbitovy jinak, než je známe my. Nebyla to pietní místa, kde se skoro bojíte promluvit. Podle písemných pramenů tam bylo poměrně živo. Lidé se na nich scházeli, mohli tam třeba vystupovat kejklíři a prostitutky tam naháněly zákazníky,“ vysvětluje šéfarcheolog Aleš Hoch.

Zaniklá brána v Třebíči. Archeologové našli pozůstatky mostu i kámen odrazník

Ten se svým týmem zkoumá okolí třebíčského kostela svatého Martina. Až do počátku 17. století tu bývalo pohřebiště. Na něm našli přes dvě stě koster, ale nyní se práce posunuly o několik metrů dál. K rozdělovací zdi. „Hned za ní jsme našli touše. To byly takové keramické destičky, lidé s nimi házeli a hráli si s nimi. Byly hned za hřbitovní zdí a je možné, že zde hráli o peníze. To by na hřbitově možné nebylo, ale stačilo být u zdi z druhé strany a hned to šlo,“ popisuje Hoch kratochvíli, proti jejíž variantě brojil i Jan Hus. „Tomu se nelíbila obdoba této hry hraná s koulemi podobně, jako my hrajeme pétanque,“ dodává archeolog.