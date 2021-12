Nejvíce si v hodnocení polepšila Bystřice nad Perštejnem na Žďársku. Oproti loňskému roku se posunula o šedesát jedna míst. „Všímám si, že se mladí často stěhují pryč do větších měst. Není tu pro ně po páté hodině moc vyžití. Na druhou stranu se sem zase lidé vrací, jelikož to tu není drahé. Finanční stránka je důležitá. S obchody jsem spokojená, jsou tu i dobré školky i školy. Líbí se mi tu i okolí, chodívám k rybníkům či do muzeí. Ale jelikož je většina akcí teď zakázaná, tak to tu občas připomíná město duchů,“ zhodnotila žití v Bystřici Jana Novohradská.

Finance a práce jsou pro lidi při rozhodování kde zakotvit často nejdůležitější parametry. Potvrzuje to také Zuzana Studená ze Žďáru nad Sázavou, která za prací dojíždí. „Bydlím sice ve Žďáře na Sázavou, ale Bystřice je pro mě důležitější. Mám tu totiž práci, což je pro mě hlavní, neměnila bych,“ prozradila Studená. Podobně to vnímá i Pražan Jakub Štraus. „Zůstávám v Havlíčkově Brodě kvůli podnikání. To je pro mě hlavní důvod. Není to tu špatné. Vyhovuje mi to tak a jsem tu spokojený,“ uvedl podnikatel Štraus.

Předražené zakázky? Měření hluku na Vysočině řeší soudy už sedm let

Analytici hodnotí obce s rozšířenou působností na základě téměř třiceti faktorů, aby vyloučili subjektivní přístup. Celkem porovnali dvě stě devět míst. Hodnotí například dostupnost zdravotní péče, práce, bydlení a vzdělání či úroveň prostředí. Zohledňují například také vztahy mezi lidmi na základě existence místních spolků. „Pokud se udělá málo, nelze čekat slibné výsledky. Státu se nedaří zvrátit strukturální nerovnováhu v České republice. Nůžky se rozevírají. Chybí odvaha a racionální ekonomický přístup řešící příčinu, což je velká škoda. Nicméně začínáme sledovat zajímavý trend vzestupu maloměst s hezkým prostředím, vzrůstající nabídkou práce a hlavně relativně dostupným bydlením,“ vysvětlil na závěr Pavel Šiška, který pomáhal žebříček vytvořit.