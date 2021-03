V Třebíči vznikne další kruhová křižovatka. Tentokrát na silnici II/360 na výjezdu z Třebíče směrem na Pocoucov. Napojí totiž nově vznikající průmyslové zóny Rafaelova I. a Rafaelova II.

Okružní křižovatka by zde měla vzniknout příští rok | Foto: Deník/Ivana Říhová

Nový kruhový objezd začnou stavět v červnu. „Došlo k posunutí termínu na vybudování křižovatky, protože končila udržitelnost na vybudování komunikace směrem do Pocoucova a protože se do této komunikace částečně zasáhne, tak proto se realizuje až nyní. Konkrétně akce proběhne v rozmezí od 21. června až do 24. září letošního roku. Co se týče nákladů, ty se pohybují zhruba okolo deseti a půl milionu korun,“ informoval starosta města Pavel Pacal.