A není to jen on, koho udivuje nynější vzhled Průmyslové ulice. Radní o jejím tristním stavu vědí a mají těžkou hlavu, jak ji vlastně opravit.

Kdyby někdo vyhlásil soutěž o nejhorší ulici v Třebíči, tak Průmyslová ulice by aspirovala na vítězství. „Je opravdu hrozná. Jezdím tam tankovat benzin, auto se na tom povrchu při jízdě houpe, člověk musí dávat pozor na díry. Zároveň je tam i značný provoz, hlavně náklaďáků. Podél vozovky jsou navíc zaparkovaná osobní auta, takže na šířku není moc místa. Takže kličkujete mezi dírami a uhýbáte protijedoucím kamionům,“ popsal senior Josef Nováček.

Ta ulice je mezi obyvateli Třebíče pověstná. Nerovný povrch a lepené asfaltové kusy – to v tom lepším případě. V tom horším vymleté díry a štěrk, ve vozovce rýhy. Některé chodníky jsou sice spravené, ty v horším stavu jsou ale často propadlé, s popraskanými dlaždicemi, mezi nimiž prorůstá plevel.

Josef Nováček si jako mnoho dalších Třebíčanů pamatuje Průmyslovou ulici ještě z dob socialismu. „Tehdy tudy proudily tisíce lidí hlavně do Elitexu. Jenže tenkrát se taky tolika auty nejezdilo. A vzhledem k jejímu dnešnímu stavu bych se ani nedivil, kdyby nějaká větší oprava Průmyslové ulice pocházela z té doby,“ zamyslel se Nováček.

V Průmyslové ulici od samého jejího vzniku nestojí žádné obytné domy. Celá je obklopená halami, ve kterých sídlí firmy. Mají tam výrobní i kancelářské prostory, k tomu tam stojí také zmíněná benzinová stanice. K té přijíždějí stovky vozidel denně, a kromě toho na ní či za přilehlými halami parkují autobusy. Pohyb je tam značný a těžkých nákladních vozidel jezdí po Průmyslové ulici více než kdekoli jinde v Třebíči.

Rok 2025

Také firmy volají po tom, aby se její stav zlepšil. „My donedávna měli hlavní sídlo úplně na konci Průmyslové ulice. Teď už jsme se z větší části přestěhovali do Alternátoru v Borovině, ale pořád ještě máme na Průmyslové jednu firmu a také několik prostor, které pronajímáme. Určitě bychom uvítali jakoukoli úpravu, protože stav té ulice je opravdu hrozný,“ prohlásil ředitel firmy TTS energo Richard Horký mladší.

Jenže ve špatném stavu není jen povrch, ale také to, co je pod ním. Inženýrské sítě by totiž podle radnice také potřebovaly vyměnit. „Na Průmyslovou ulici bude v letošním roce zpracována projektová dokumentace, abychom jim mohli v roce 2025 spravit. Nicméně na této ulici je potřeba řešit také věci, které jsou hlavně pod zemí. Nejde totiž jen o povrch. Například jsou tam dva vodovody vedle sebe. Dále je potřeba se zabývat i tamní kanalizací a dalšími náležitostmi,“ popsal starosta Pavel Pacal.

Je tu ale jeden velký problém, ulice je jednosměrná. Není z ní žádný jiný výjezd, což značně ztěžuje jakékoli přípravy na opravy. „Projektanti musejí vymyslet, jak má celá oprava ulice proběhnout, a zároveň musejí vyřešit příjezd do ní. Tedy jestli třeba udělat průjezd na semafory. Režim je potřeba pečlivě promyslet, protože pro firmy je to jediná příjezdová komunikace. Ta rekonstrukce nebude vůbec jednoduchá ani po stránce provedení. Uvidíme tedy, s čím nás projektanti překvapí,“ podotkl starosta.