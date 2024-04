Průmyslovou zónu v třebíčské Hrotovické ulici čeká od pondělí omezení dopravy

/FOTO, VIDEO/ Až do poloviny letošního srpna budou v Hrotovické ulici v Třebíči probíhat výkopové práce. Nejedná se však o hlavní komunikaci vedoucí od Hrotovic směrem do centra Třebíče, nýbrž o odbočku do průmyslové zóny, kde sídlí velké výrobní podniky. „V termínu od patnáctého dubna do patnáctého srpna letošního roku budou v ulici Hrotovická-Průmyslová zóna ve čtyřech etapách probíhat výkopové práce pro umístění teplovodní přípojky,“ vysvětlila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Průmyslová zóna v Hrotovické ulici v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář