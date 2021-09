Asi to mám s někým na půl. Tak komentuje Ilona Sobotková průměrnou hrubou mzdu, která už dělá na Vysočině 34 034 korun měsíčně. Podobný názor má i řada dalších lidí, často prý nemají ani dvacet tisíc.

Zeptat se mezi lidmi na průměrnou mzdou je sázka na jistotu – lidé se obvykle pohádají. Většina z nich se zlobí, že mají málo. Na to jim jiní radí, až změní zaměstnání. Pak do toho vstoupí další, kteří prý mají ještě více než je průměr a pořád je to málo. Zkrátka sto lidí, sto chutí. Jeden názor ale převládá: Můj plat je příliš malý.

Na Vysočině přitom letos hrubá mzda rostla raketovým tempem, meziroční přírůstek o 9,3 procent je v republice největší ze všech krajů. Vyjádřeno v penězích je to 2 887 korun a to je druhá nejvyšší hodnota, větší zaznamenali jen zaměstnanci na Královéhradecku.

Průměrná měsíční mzda v Kraji VysočinaZdroj: Deník/Markéta EvjákováPrůměrná hrubá měsíční mzda po prvním pololetí 34 034 korun je mezi jednotlivými kraji sedmá nejvyšší, tedy zhruba v polovině. Kraj na pomezí Čech a Moravy už přestává být popelkou. Ještě v roce 2015 přitom byla průměrná hrubá mzda v kraji 23 989 korun měsíčně. „Přesto výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem stále výrazně zaostává,“ připomněl Vlastislav Valda z jihlavské pobočky českého statistického úřadu. Není tajemstvím, že celorepublikovou hodnotu výrazně zvyšují platy v Praze.

Nicméně i lidé na Vysočině vnímají, že firmy nabízejí stále více peněz a oni si mohou při hledání zaměstnání vybírat. „Nabízel jsem brigádu na Vysočině, průměrný výdělek 10 tisíc týdně keš na ruku. A nikdo nechtěl, takže na Vysočině to bude asi málo,“ přidal vlastní zkušenost Radek Bursík. Svou roli nepochybně hraje i situace na trhu práce, kdy na konci srpna bylo v kraji 9 952 osob ucházejících se o 11 730 volných pracovních míst.

Na druhou stranu se zvyšovaly nejen mzdy, ale i ceny, i když mírněji. „Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily o 2,5 procenta, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 6,6 procent,“ upřesnil Valda. Jinými slovy si lidé mohou za výplatu koupit více věcí než před rokem. A nebo více ušetřit.

Co se statistických ukazatelů týká, u mzdy by byl více vypovídající medián. Tedy hodnota, která vzestupně seřazenou řadu dělí na dvě stejné poloviny. Uvádí se ale průměr. A ten může být zavádějící. „Když bude sedět u stolu pět lidí, čtyři budou mít suchý chleba a jeden bude mít pět řízků, průměrně má každý jeden řízek,“ uvedl výstižné přirovnání Petr Šána z Jihlavy.