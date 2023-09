Průchod pod Sucheniovou ulicí v Třebíči dozná menších změn. Tedy alespoň úředně. K tomuto tunelu, kterým mezinárodní cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs bezpečně kříží rušnou čtyřproudovou silnici, nechá město nainstalovat značky zakazující průjezd motorových vozidel.

Průchodem pod Sucheniovou ulicí v Třebíči prý podle radnice projížděla "malá motorová vozidla". | Video: Deník/Milan Krčmář

„Komunikace byla stavebně vybudována pro pěší a cyklisty s vyloučením provozu motorových vozidel. Vzhledem k absenci dopravního značení však tuto komunikaci používají i menší motorová vozidla řidičů, kteří si tudy zkracují cestu zejména v dobách dopravních špiček nebo uzavírek, a ohrožují tak chodce a cyklisty,“ sdělila mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Do průchodu tak zřejmě vjížděly motocykly. Což by měla natočit statická záznamová kamera, která je umístěná přímo u vstupu do průchodu. Podle informační tabulky, která u ní visí, patří městské policii. „Nevzpomínám si ale, že bychom řešili nějaký přestupek, kdy by motorka vjela do průchodu,“ uvedla ředitelka Městské policie Třebíč Lucie Šerková.