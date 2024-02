Ani Třebíči se nevyhnula protestní jízda zemědělců. Do města přijely traktory z pěti směrů. Potkaly se v centru, kde značně zhoustla doprava.

Už zdálky je slyšet hluk a túrování motorů. Pojednou se na horizontu objeví první traktor. Za ním druhý, třetí, čtvrtý. Velké stroje jedou za sebou v těsném sledu. Celostátní protest zemědělců proti komplikované agrární politice Evropské unie naplánovaný na čtvrtek dvaadvacátého února právě dorazil také do Třebíče.

Třebíčané se s traktory mohou potkat hned v pěti směrech – zemědělci už předem nahlásili příjezd těžké techniky od Okříšek, Čechtína, Náměště nad Oslavou, Jaroměřic nad Rokytnou a Hrotovic.

Traktory z posledních dvou jmenovaných míst se potkávají na křižovatce Hrotovické ulice se Spojovací. Zde tvoří jednu dlouhou řadu, mezi kterou je vklíněných několik aut. A jak se zdá, ne všichni jejich řidiči s protestem souhlasí. Patrné je to například na mladíkovi v kšiltovce, jehož bílý mercedes se nyní hlemýždím krokem sune za velkým zeleným traktorem americké provenience. Zvenčí není slyšet, co šofér povídá, z jeho pohybujících se úst je ale patrné, že to asi nebude nic pěkného.

Kdo ale nemusí jet s nespokojenými zemědělci v koloně, je k protestu poměrně tolerantní. „Je jich docela dost. Někde jsem slyšel, že do Třebíče má přijet padesát traktorů, ale jen z tohohle směru přijelo snad třicet. Podobné to asi bude i při příjezdu odjinud,“ podotýká František Novotný, který právě vyšel ze supermarketu u křižovatky Hrotovická-Spojovací a kolonu se zájmem pozoruje.

Kolona se Hrotovickou ulicí sune pomalu, ale přece jen se pohybuje. O kus dál je to ale horší. Protestující se totiž mají setkat v centru města, kam vede trasa přes Bráfovu třídu. Nejfrekventovanější ulice v Třebíči je najednou plná traktorů a obyvatelé Třebíče si rázem mohou vzpomenout na dopravní zácpy, které jejich město zažívalo loni při instalaci chytrých semaforů. Tím vším se proplétá houkající sanitka, která musí kolonu míjet v protisměru. Do nemocnice se ale dostává včas.

Traktoristé se zdraví troubením, které u mnohých strojů spíše připomíná sirénu zaoceánského parníku. To kvitují hlavně malé děti, které vzaly jejich maminky na procházku. „Náš malý má traktory hrozně rád, takže ho takové množství samozřejmě těší. Chápu ale, že řidiči jsou asi jiného názoru,“ říká Anna Doležalová a usmívá se při pohledu na svého syna, který nadšením téměř poskakuje a traktoristům urputně mává.

Po průjezdu Bráfovou třídou už kolony nejsou tak hrozné. Silnice v centru města má více pruhů, komplikovaná situace je ale přesto znát. „Hm, super. Tak se vyřádili a můžou jet zase zpátky na pole. Aspoň, že vyjeli teď dopoledne. Kdyby vyrazili ve špičce kolem třetí, kdy jedou všichni z práce, tak by Třebíč zase zkolabovala,“ hodnotí dlouhou řadu traktorů Jana Svobodová, která stojí s autem v přilehlé ulici Bedřicha Václavka.

Na otázku, zda si myslí, že zemědělcům protest nějak pomůže, jen mávne rukou: „Upozorní na sebe, to jo. Ale já vlastně ani nevím, proti čemu protestují,“ dodává mladá žena.

Vysvětlení lze zaslechnout v rádiu, které tou dobou přináší zprávy z různých míst republiky. Nespokojení zemědělci blokují hlavně hranice se sousedními státy. Vysočina, coby vnitrozemský region, se proto připojila spíše ze solidarity.

„Zemědělci se potýkají s nízkými výkupní cenami komodit a zároveň vysokými náklady, které ještě rostou kvůli řadě populistických rozhodnutí. Proto jsme vyzvali všechny zemědělce, aby se sjednotili a řešili problémy společně bez ohledu na velikost či výrobní zaměření,“ řekl už dříve prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Traktory křižují město tam a zpět, takže ještě o půl dvanácté se do dálky nese silné troubení. Přesto největší nápor polevuje a zemědělci postupně míří domů. Jejich demonstrace proběhla v Třebíči poměrně bez problémů, jen na čas zhoustla doprava.