Už o letních prázdninách začnou přípravné práce v přilehlých ulicích Přerovského a Soukopova. A od srpna do září pocítí změny řidiči, kvůli pracím zůstane zavřená Jejkovská brána. Poté se sice otevře, ale jen v jednom směru, od pošty do centra.

„V první fázi v roce 2021 by měly práce probíhat v jižní, to znamená horní části Karlova náměstí. Pak se bude postupovat směrem dolů,“ oznámil starosta Pavel Pacal. Hotovo by mělo být v září roku 2022.

Náměstí po své proměně nebude průjezdné. Řidiči s osobními auty si už přes náměstí cestu nezkrátí. Na parkoviště, které bude oproti dnešnímu o něco menší, se auta dostanou už pouze Jejkovskou bránou. Z Jihlavské brány bude možné vjet jen do prostoru před radnicí. Odjezd bude možný opět jen Jihlavskou bránou.

Moderní kašna

Novinkou bude také moderní kašna před radnicí. Bude mít podobu zlatého prstence, ze kterého se bude z třímetrové výšky snášet na náměstí déšť a mlha. Nevšední dílo se už nyní stává terčem vtipů. Místní mu přezdívají například sprcha pro úředníky. „Na radnici mají asi hodně rádi Pána prstenů,“ komentují lidé podobu budoucí kašny na sociálních sítích.

Kašnu pro náměstí vyrobí společnost, která před časem zvítězila v architektonické soutěži. Na samotnou proměnu Karlova náměstí radnice právě vyhlašuje veřejnou zakázku. Ve věstníku veřejných zakázek se objeví příští týden.