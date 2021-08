Daly by se nazvat jako bulváry města. Řeč je o Legionářské a Jiráskově ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou. Sice navazují na centrum města, ale jejich mínusem je zanedbaný stav. Když tudy člověk prochází, vidí polepenou silnici s trhlinami a místy rozbitý chodník. Navíc zde chybí jakékoliv stromy nebo parkovací místa.

Legionářskou, Jiráskovu a Dukelskou ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce. Město při ní chce využít prvky takzvané modrozelené infrastruktury. | Foto: Deník/Ivana Říhová

To by se nově mohlo změnit. Radní totiž připravují rozsáhlou rekonstrukci, při které by využili prvky modrozelené infrastruktury. Jde o typ řešení veřejných prostorů, kdy se snaží maximálně propojit hospodaření se srážkovou vodou (modrá) a veřejnou zelení (zelená). „Díky tomuto řešení budeme v co největší míře využívat dešťovou vodu, které na ulice dopadá. Pod povrchem budou velké shromažďovací a vsakovací jímky a svody budou nasměrované tak, aby voda tekla na záhony,“ nastínil starosta Jaroměřic Karel Müller.