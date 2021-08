Po zmizelé osmasedmdesátileté důchodkyni z Třebíče – Boroviny policie pátrá od pondělní noci 23. srpna. Že zmizela, oznámil policistům její příbuzný v pondělí večer, když ji při návštěvě nenašel doma.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové důchodkyně odešla v pondělí 23. srpna v přesně nezjištěnou dobu z místa bydliště a dosud o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu. „V pondělí odpoledne, zhruba kolem třetí hodiny, ale byla spatřena v okolí Borovinského rybníka, kam chodívala na procházky,“ upřesnila Čírtková. Žena doma nechala mobilní telefon.

Policisté hned začali prověřovat místa, kde by se důchodkyně mohla nacházet. „Kontaktovali ostatní příbuzné seniorky, sousedy a známé. Prověřili také zdravotnická zařízení, kontaktovali její ošetřující lékařku, ale vše zatím bezvýsledně,“ popsala Čírtková postup pátrání. Ještě v pondělí v noci se rozjela pátrací akce, do níž byl nasazen policejní vrtulník. Pátrání bylo neúspěšné. Potápěč už prohledal Borovinský rybník i zadržovací nádrž nad rybníkem. Policie prošla chatovou oblast Poušov u Třebíče. Policejní potápěči pátrali na rybníce u obce Stařeč. Jsou to místa, kam žena chodila na procházky.

Pohřešovaná žena je zhruba 155 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, šedé krátké vlasy. „Popis jejího oblečení k dispozici nemáme, policistům se nepodařilo zjistit, co měla v době odchodu z domova na sobě. Pokud by měl něco z veřejnosti informace o tom, kde se žena nachází nebo by ji někde potkal, kontaktujte linku 158,“ zdůraznila Čírtková.