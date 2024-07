Jednotlivá filmová představení začínají vždy v devět hodin večer. Brány letního kina se otevřou vždy hodinu před začátkem.

Gump – jsme dvojka

Pátek 26. července

Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem projde hlavní zvířecí hrdina příběhem, který už jim dávno před tím napsaly hvězdy. A zatímco Gumpův první příběh byl smutnější, v jeho volném pokračování s názvem Gump – jsme dvojka se diváci mohou těšit na spoustu vtipných zvířecích scén. Vedle hlavního hrdiny se nově objeví také psí slečna Jenny, která si zahraje Gumpovu sestru Kytičku.

Oppenheimer

Sobota 27. července

V době, kdy Druhá světová válka ještě vypadala nerozhodně, probíhal na dálku dramatický souboj mezi Spojenými státy a Německem o to, komu se dřív podaří zkonstruovat atomovou bombu a získat nad nepřítelem rozhodující převahu. V Americe se tajný výzkum skrýval pod označením Projekt Manhattan a jedním z klíčových aktérů byl astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakem se s týmem dalších vědců pokoušel sestrojit vynález, který má potenciál zničit celý svět, ale bez jehož včasného dokončení se tentýž svět nepodaří zachránit…

Aristokratka ve varu

Neděle 28. července

Hrabě Frank Kostka, jeho žena Vivien a jejich dcera Marie žijí na svém rodovém zámku Kostka. Udržovat zámek v chodu jim pomáhá hospodyně paní Tichá, údržbář Krása a kastelán Josef. Původní zájem návštěvníků zámku o kletbu komtesy Marie už netáhne jako dřív, což Marii vůbec nevadí – alespoň má dostatek času na svého Maxe, šlechtice z vedlejšího zámku Hvězda. Frank je ovšem v koncích, není dost peněz ani na výplaty, ani na potřebné opravy. A právě v tu chvíli se objeví dcera právníka Bendy Deniska, která rozvíří poklidné vody rodového sídla…

Kung fu panda 4

Pondělí 29. července

Hrdina Po už mnohokrát prokázal, že si titul „Dračí bojovník“ navzdory všemu (zejména své nemotornosti) skutečně zaslouží. Pod odborným dohledem Mistra Šifu, se stará o to, aby jeho rodné Údolí klidu dostálo svému názvu. Jenže jeho mentor si teď usmyslel, že Po by měl povýšit a stát se duchovním vůdcem celého údolí a tím pádem také vybrat svého nástupce do role Dračího bojovníka. To se pandímu hrdinovi moc nezamlouvá, protože o duchovním vedení toho ví ještě mnohem méně, než na startu své hrdinské kariéry věděl o kung fu. Úvahy o novém ochránci Údolí klidu na neštěstí přeruší mocná čarodějnice, která se právě rozhodla, že získá bojové dovednosti od všech legendárních kung fu bojovníků, které Po v minulosti porazil. Věří totiž, že jejich spojením se z ní stane monstrum, na které bude i Dračí bojovník krátký. Po tedy musí ještě na čas odložit duchovno k ledu, vyhrnout si rukávy a pustit se do poctivé kung fu práce.

Prázdniny s Broučkem

Úterý 30. července

Kdo by někdy nechtěl vyrazit na rodinnou dovolenou krásným červeným karavanem po dědovi?Bára Poláková coby dobrodružná máma dvou dětí a nadšená foodblogerka, řekne této výzvě ano. Její manžel, kterého si zahrál Lukáš Příkazký, dobrodružné nadšení ani trochu nesdílí. Ale když máme vedle sebe někoho, koho máme rádi, je úplně jedno, kde zrovna jsme. Celá rodina proto nakonec vyrazí na letní dovolenou k moři obytňákem. A přesto, že je Jadran do slova na dosah, cesta se může pořádně protáhnout.

Její tělo

Středa 31. července

Třiadvacetiletá vrcholová sportovkyně Andrea se připravuje na olympijské hry v Atlantě. Jako mistryně republiky ve skoku do vody nic jiného než tvrdý svět tréninků a závodů nezná. Až do chvíle, než si poraní páteř. Její sportovní kariéra náhle končí. Touha po úspěchu ji ale přivede ke kariéře porno herečky. Stejně jako své tělo ovládala a využívala ve sportu, využívá jej při natáčení pornofilmů. Má slávu, peníze, komfortní život, nezávislost. Nakonec ale přece jen musí zpomalit… Film je inspirován příběhem Andrey Absolonové, která byla v 90.letech jednou z našich nejúspěšnějších skokanek do vody a posléze neméně úspěšnou pornoherečkou Leou DeMae.

Sladký život

Čtvrtek 1. srpna

Hokejový reprezentant Rosťa Beran je borec každým coulem. Žije v luxusním bytě, má rychlé auto a spoustu mladých milenek v duchu hesla: Nad třicet let neberu!Peníze a titul mistra světa mu dávají báječný pocit nedotknutelnosti a nadřazenosti. Ale nic netrvá věčně… Nečekaný kolaps v posteli s krásnou blondýnou udělá za Rosťovou bohorovnou pohodou tlustou EKG čáru. Transplantaci jeho novéh osrdce povede přísná lékařka Magda, se kterou kdysi strávil jedinou noc a už se jí nikdy neozval. Dluhy z rozmařilého života navíc Rosťu připraví o poslední korunu a jediné, co mu ze slavného života zbude, je medaile mistra světa, kterou pro něj zachrání bývalý manažer a kamarád. Rosťa v sobě musí najít novou životní energii, optimismus a odvahu začít znovu od nuly.