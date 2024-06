Noc kostelů se letos chystá na pátek 7. června. Bohatý program mají připravený také svatostánky na Třebíčsku. Přečtěte si, co zajímavého se chystá ve vašem kostele.

Budišov, kostel sv. Gottharda a Nanebevzetí Panny Marie

17:00 – 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 – 17:45 Varhaní koncert – Varhanní koncert za doprovodu violoncella a zpěvu.

19:00 – 19:05 Dvořák 120 – Společný program ke 120. výročí úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvořáka – přímém přenosu zazní úvodní téma z Larga v podání varhan, violoncella a zpěvu.

21:00 – 22:30 Živá hudba k rozjímání – Zpěvy z Taizé, mluvené slovo k meditaci.

Čáslavice, kostel sv. Martina

17:00 – 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

17:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

16:50 – 17:00 Rozeznění všech zvonů – Slavnostní zahájení noci kostelů rozezněním všech zvonů.

17:00 – 17:45 Mše svatá za město a obyvatele, příjezd Questenberků

17:45 – 18:00 Přivítání otce Tomáše

18:00 – 18:30 Zpíváme s radostí – zpěv dětské scholičky

18:30 – 19:00 Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí – Krátká divadelní scéna v hlavní lodi kostela.

19:00 – 19:05 Dvořák 120

19:10 – 19:30 Představení děl Otmara Olivy – Kastelánka kostela přiblíží nová liturgická díla akademického mistra Otmara Olivy, která v sobě skrývají mnoho symbolik a byla umístěna do hlavní lodi kostela v rámci poslední tříleté opravy.

19:30 – 20:00 Varhanní koncert

20:00 – 20:30 Povídání o oltářním obrazu

20:30 – 21:00 Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí

21:00 – 21:30 Chvály se scholou

21:30 – 22:00 Hudba Taize

22:00 – 22:05 Ukončení Noci kostelů, požehnání o. Tomáše Holcnera

Jemnice, farní chrám sv. Stanislava

19:00 – 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

19:00 – 20:00 Písně chval a duchovní četba Písně chval (na kytaru hraje Josef Lojda) a četba z knih s duchovní tematikou (farníci).

20:00 – 20:30 Tichá modlitba Možnost tiché modlitby.

Jemnice, kostel sv. Víta

20:00 – 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

20:00 – 21:00 Zpívané nešpory s výkladem Božího slova

Jemnice-Podolí, kostel sv. Jakuba Staršího

18:00 – 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 20:00 Prohlídla kostela Možnost prohlédnou si kostel. V 18:00 a v 19:00 komentovaná prohlídka s Jiřím Třískou a Pavlem Štroblem.

Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

17:00 – 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 – 17:20 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiljí – Fragmenty z historie kostela

17:00 – 21:00 Dějiny kostela - kostel sv. Jiljí – Videosmyčka s dějinným vývojem kostela

17:30 – 18:00 Koncert Filipa Boháče; kaple sv. Jana Nepomuckého – Koncert evangelického faráře 18:00 – 18:20 Komentovaná prohlídka půdy; Muzeum – Co všechno se dá vidět na půdě místního muzea?

18:15 – 18:45 Přednáška o Bibli kralické; kaple sv. Jana Nepomuckého. Monika Doležalová – lektorka Památníku Bible kralické, Moravské zemské muzeum

18:30 – 18:50 Komentovaná prohlídka kostel sv. Jiljí – Fragmenty z historie kostela

19:00 – 19:20 Komentovaná prohlídka půdy; Muzeum – Co všechno se dá vidět na půdě místního muzea

19:00 – 19:30 Alexandr Flek – Parabible, kostel sv. Jiljí. Poselství Bible současným jazykem

19:45 – 20:15 Přednáška o Bibli kralické; kaple sv. Jana Nepomuckého. Monika Doležalová – lektorka Památníku Bible kralické, Moravské zemské muzeum

20:00 – 20:20 Komentovaná prohlídka půdy; Muzeum – Co všechno se dá vidět na půdě místního muzea

20:30 – 21:00 Alexandr Flek – Parabible, kostel sv. Jiljí. Poselství Bible současným jazykem

21:00 – 21:20 Komentovaná prohlídka kostel sv. Jiljí – Fragmenty z historie kostela

21:30 – 21:40 Modlitba za město – Společná ekumenická modlitba za město

Celovečerní program:

Výroba deníků – muzeum, kaple sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Jiljí. Co spojuje kostel sv. Jiljí, muzeum a kapli sv. Jana Nepomuckého

Prodej výrobků Diakonie ČCE, střediska Myslibořice – kaple sv. Jana Nepomuckého

Jak vidí město kostelní holubi… Pohled na město z věže kostela

Náměšť nad Oslavou, Husův sbor

17:00 – 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 – 17:20 Zahájení, vernisáž výstavy "J. A. Komenský v komiksu – citáty ". Sedm etap z Komenského života zachycených v komiksovém vyobrazení a ilustrované citáty z knihy J.A.K. "Lekce lidskosti."

17:20 – 18:00 Znáte nás? Krátká představení křesťanských společenství, která působí v Náměšti a okolí: CČSH, ŘKF, CB Třebíč, CSAD, ČCE.

18:00 – 18:30 Život Jana Amose Komenského, Přednáška

19:30 – 20:30 VEČER ZTIŠENÍ se Svatojánskými broučky / zpěvy z Taizé – Vokálně-instrumentální soubor nás povede do času tichého zklidnění, rozjímání, zamyšlení se… Otevřeno všem, kteří se chtějí v každodenním shonu zastavit. Nezáleží na věku, vyznání či příslušnosti k církvi, zván je každý…

Celovečerní program:

Prohlídka věže je možná pouze do 19 hod., a to na vlastní nebezpečí.

Předín, kostel sv. Václava

18:00 – 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 19:30 Vizualizace minulých a budoucích oprav našeho kostela

18:00 – 19:30 Seznámení s malou prozatímní rekonstrukcí varhan s následným krátkým poslechem 18:00 – 19:30 Pěvecké vystoupení dětí ZŠ a MŠ Předín

Stařeč, kostel sv. Jakuba Staršího

18:00 – 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

18:00 – 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

19:00 – 19:45 Koncert pro všechny duše č. 3. Differo – smíšený pěvecký sbor, který svoji činnost zahájil v září roku 2019. Členy sboru tvoří zpěváci různých věkových kategorií. Zpěv je jejich zálibou a přináší jim radost, kterou se snaží předávat dál.

Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické

18:30 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:30 – 19:20 Bigbítová bohoslužba. Kostelové písně zaranžované tak, jak je ještě neznáte. Filip Boháč s přáteli z Bigbítového kurzu si připraví úpravy klasických kostelových písní, kterými budou provázet upravenou bohoslužbu. Tou vás provede farář Filip Boháč.

19:30 – 20:15 Pobohoslužebný gril. Možnost k posezení a popovídání u grilu na farní zahradě.

20:30 – 21:10 Koncert | FILIP BOHÁČ EXPERIENCE. Kapela faráře Filipa Boháče hraje vlastní skladby s tematikou farářského života. Žánrově jde o crossover rocku-folku-country. Koncert bude v kostele.

21:30 – 23:00 Film "Děti mlhy". Mladá hmongská dívka se ve filmu debutující vietnamské filmařky odmítá podvolit tradičnímu unášení nevěst, které místní dívky připravuje o možnost rozhodovat o svém životě.

Třebíč, Přední synagoga, CČSH

17:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Třebíč-Jejkov, Adventní dům

18:00 – 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

17:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 – 17:45 Mše svatá – komentovaná. Zajímá Vás, jak probíhá a co se děje při mši svaté? Neobávejte se, přijďte se podívat a osobně prožít…

18:15 – 19:00 Důvěřuj – koncert farní skupiny Spirit.

19:00 – 19:30 Divadelní představení na zahradě, premiéra

20:00 – 20:30 Divadelní představení na zahradě, 1. repríza

20:30 – 21:00 Varhany – královský nástroj. Navštivte jejkovský kůr a prohlédněte si varhany zblízka. Víte jak fungují? Jak se na ně hraje? O tom všem Vám poví a předvede Karel Tomek.

21:00 – 21:30 Divadelní představení na zahradě, 2. repríza

21:30 – 22:00 Zpívaná modlitba za svitu svíček Přijďte se na konci dne ztišit, zastavit se a načerpat sílu z jedinečné atmosféry, kterou tyto zpívané modlitby a chvály v potemnělém kostele za svitu svíček nabízí.

Celovečerní program:

Tvoření - vazby květin (19:00 - 21:00) – Naučte se vyrábět květinovou vazbu nejen na slavnostní příležitosti …

Tvořivé dílny pro děti (19:00 - 21:00) – Tvořivý program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela

Fotogalerie: fotografie historické i ze současného života farnosti. Prezentace fotografií ze života jejkovské farnosti, historické fotografie.

Občerstvení na farní zahradě – Připravili jsme pro Vás malé občerstvení…

Vyhlídka z věže kostela (19:00 - 21:00) – Možnost netradičního výhledu z věže jejkovského kostela, prohlídka po skupinkách; vstup na vlastní nebezpečí; děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů. Pro lepší organizaci jsou u vstupu do věže rozdávány lístky s konkrétním časem prohlídky.

Modlitby v kapli – V kapli se pomodlíme společně s vámi nebo za vás a za vaše úmysly, případně můžete napsat svůj úmysl na lístek a svěřit jej tak modlitbě farnosti.

Třebíč-město, kostel sv. Martina

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 18:45 Loutkové divadlo Jana Hrubce na schodech před kostelem. Pohádka: Rozum a Štěstí. Kdo je lidem potřebnější? Rozum nebo štěstí? Asi oba. Jenže Rozum a Štěstí se velmi zřídka sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazatele směru, přehledné křižovatky a rozcestí. Štěstí se rádo fláká cestou necestou. A když.

19:00 – 19:20 Hokej a kostel - Karel Vejmelka. Jak se dá spojit vrcholový sport a víra - Rozhovor s Karlem Vejmelkou

19:30 – 20:00 Podhorácký kvintet

20:30 – 21:00 Kaple sv. Jáchyma a Anny a apokryfní evangelia. Prohlídka kaple sv. Jáchyma a Anny a výklad nástropních fresek v klenbě kaple – život rodičů Panny Marie. Co je to evangelium a co je to apokryfní evangelium.

21:30 – 22:00 Modlíme se zpěvem - zpěvy z Taize Svatomartinský sbor a hosté. Společné zakončení Noci kostelů modlitbou.

Celovečerní program:

Farní kavárna v klubově Spomal na faře – Popovídání s přáteli, sdílení, zastavení, popíjení kávy a čaje v nově opravené klubovně SPOMAL na faře. Vstup přes garáž vedle fary.

Liturgické předměty – sakristie kostela. Výstava liturgických předmětů při mši svaté.

Místnost pod věží – razítka, programy, informace. Možnost zakoupit si Svatomartinské oplatky, puzzle betléma, třebíčských kostelů.

Otevřená věž kostela sv. Martina – Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. Možnost prohlédnout si město z výšky bez nutnosti letět letadlem.

Tvoření pro děti – srdce – v Učebně kostela sv. Martina. Právě o Noci kostelů se koná slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Děti si mohou vyrobit srdce z papíru, kde bude okénko, do kterého si vlepí obrázek. Kromě toho na koberci s obrázkem Pána Ježíše by děti mohly vytvořit z přírodnin svá srdce.

Tvoření pro děti – kříž – v Klubovně kostela sv. Martina. Možnost ozdobit kříž a odnést si s sebou domů.

Modlitby 24/7 – kaple sv. Jáchyma a Anny. Modlitby 24 hodin denně a 7dnů v týdnu.

Fotky ze života farnosti – velká nástěnka v boční lodi kostela – Obraz napoví více než dlouhé povídání o bohatém životě farnosti u kostela sv. Martina v Třebíči.

Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:55 – 18:05 Zvonění zvonů baziliky, přijměte pozvání k Noci kostelů Soukromá prohlídka kostela, trpasličí galerie, krypty a bylinkové zahrady.

18:00 – 21:00 Skákací hrad v bylinkové zahradě

18:00 – 21:30 Galerie půda, aneb kdo má kostel s balkonem? Výstava fotografií bazilika včera a dnes

18:00 – 21:30 Po schodech na trpasličí galerii Volná prohlídka ochozu za hlavním oltářem

18:00 – 21:45 Zapal svíčku, postůj v tichu, vnímej srdcem Možnost zapálení svíce jako znamení modlitby či vzpomínky na někoho blízkého nebo vyslovení přání v tichu srdce před křížem

18:00 – 22:00 Volná prohlídka baziliky, opatské kaple a krypty

18:30 – 21:00 Ochutnávka mešních vín Ochutnávka mešních vín v bylinkové zahrádce

19:00 – 19:30 Komentovaný úvod k výstavě fotografií Fotíme bez bariér

21:50 – 22:00 Kompletář a závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Fotíme bez bariér – Výstava fotografií lidí, kteří i přes svůj mentální či kombinovaný handicap mají zálibu ve fotografování. V 19h komentovaný úvod.

TIC Bazilika – otevřená expozice Cesty časem

Muzeum Vysočiny Třebíč – volná prohlídka Rajského dvora. Volná prohlídka expozic, workshop pro děti i dospělé, výroba deníků v sedlárně, výstava fotografií. Zámecký prostor bude nasvícen keramickými svícny

V celém průběhu Noci kostelů je otevřena Farní kavárna U Sv. Prokopa – Otevřeno výdejové okénko.

Pestrý program pro děti